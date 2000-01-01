楊惠芳／臺北報導



日本考古學界發現，三萬年前沖繩列島上的舊石器時代人類和文化，與臺灣臺東縣八仙洞出土的舊石器時代「長濱文化」有密切關係。文化部臺灣史前文化博物館昨天與日本國立科學博物館簽約，合作啟動「跨越黑潮復現三萬年前臺灣沖繩之間航海探索計畫」，將採集臺灣特有的竹與藤製作竹筏，訂今年六月展開實驗航海。



日本科博館「人類史研究群」群長、東京大學兼任教授海部陽介表示，史前人類進入日本列島有三種可能路徑，推測是「從北邊北海道的海路」、「從韓國到日本的對馬海路」，以及「從臺灣到沖繩的海路」，但從臺灣到沖繩的距離，對三萬年前的人來說非常困難。



為證實三萬年前人類跨越黑潮，自臺灣遷徙到沖繩的可能性，特別推動這項「實驗航海計畫」，並以舊石器時代工藝水準，參考傳統阿美族竹筏製造技術，採用臺灣原生竹與黃藤，製造可能航行大海的交通工具，預計今年六月在臺東試航，二○一九年正式實驗啟航。



史前館館長張善楠表示，這項計畫是臺日首度就史前時代進行的大型研究，不但確定臺灣在大東亞人類遷徙上的位置，更證明博物館不只是文化傳播機構，也有能力進行科學研究。初步估計，從臺灣到沖繩約需在海上航行三天三夜，還要考慮天候、洋流及風向等因素。