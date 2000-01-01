美國探索科技公司（SpaceX）日前宣布，預定明年底執行「月球旅遊」計畫，以太空船搭載兩名自費乘客，飛上太空繞行月球巡禮，全程為期七天，被視為SpaceX火星殖民計畫的首部曲。



如果美國航空暨太空總署（NASA）或其他太空機構在「月球旅遊」首航之前，沒有搶先發射載人太空船接近或登陸月球，這將是人類與月球久違四十五年之後，首次的近距離接觸。根據SpaceX規畫，兩名「旅客」在繞行月球一圈後，將繼續飛往距離地球約六十四萬公里的太空深處「觀光」，再返回地球，改寫人類太空飛行最遠紀錄。



但SpaceX創辦人馬斯克的雄心壯志不僅於此！去年九月，馬斯克在國際宇航大會提出太空殖民計畫，預定從二○二四年開始載人登陸火星，打造永續城市，讓人類成為「多星球物種」，建造擁有百萬居民的火星基地。然而，這項計畫當時被美國學者批評為「有遠見，沒細節」。



不論火星是否如科學家所期待適合人類生存，SpaceX在太空殖民計畫提出不到半年，進一步宣布「月球旅遊」明年底首航，並公開肩負飛行任務的「天龍號太空船」最新研發進度及試飛時程，以實際行動反駁外界批評，證實馬斯克是有計畫且有步驟的朝夢想前進。這也是SpaceX僅創立十五年，卻超越歐美日等歷史悠久的航太公司，引領全球太空探險風潮的主因，再次印證哲學家尼采所說的「人，因夢想而偉大」！