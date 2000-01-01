關鍵字
RSS
新聞首頁 > > 國語日報新聞  
 
「社論」SpaceX印證築夢踏實 (2017/3/3)
 

　美國探索科技公司（SpaceX）日前宣布，預定明年底執行「月球旅遊」計畫，以太空船搭載兩名自費乘客，飛上太空繞行月球巡禮，全程為期七天，被視為SpaceX火星殖民計畫的首部曲。

　如果美國航空暨太空總署（NASA）或其他太空機構在「月球旅遊」首航之前，沒有搶先發射載人太空船接近或登陸月球，這將是人類與月球久違四十五年之後，首次的近距離接觸。根據SpaceX規畫，兩名「旅客」在繞行月球一圈後，將繼續飛往距離地球約六十四萬公里的太空深處「觀光」，再返回地球，改寫人類太空飛行最遠紀錄。

　但SpaceX創辦人馬斯克的雄心壯志不僅於此！去年九月，馬斯克在國際宇航大會提出太空殖民計畫，預定從二○二四年開始載人登陸火星，打造永續城市，讓人類成為「多星球物種」，建造擁有百萬居民的火星基地。然而，這項計畫當時被美國學者批評為「有遠見，沒細節」。

　不論火星是否如科學家所期待適合人類生存，SpaceX在太空殖民計畫提出不到半年，進一步宣布「月球旅遊」明年底首航，並公開肩負飛行任務的「天龍號太空船」最新研發進度及試飛時程，以實際行動反駁外界批評，證實馬斯克是有計畫且有步驟的朝夢想前進。這也是SpaceX僅創立十五年，卻超越歐美日等歷史悠久的航太公司，引領全球太空探險風潮的主因，再次印證哲學家尼采所說的「人，因夢想而偉大」！
 
大學考招考科　全教總籲五選三
日探勘機器人有難關
最古老化石
「社論」SpaceX印證築夢踏實
臺日復刻史前航海　重現臺灣沖繩遷徙
機捷通車　松機遷建留伏筆
臺灣藝術節　朱宗慶樂團奏新曲
與陸生簽承諾書　世新惹議
八八巡演高雄　偏鄉生聽國際級樂音
推廣閱讀　苗縣辦多元活動
臺大論文造假案　教部複審月中完成
北市國語實小漂書站　電話亭造形吸睛
中市惠文創客展　機器手臂請吃肚臍餅
看書換好禮　彰縣興華推閱讀存錢筒
赴港表演　嘉縣來吉鄒舞團獲喝采
 
　
財團法人國語日報社 版權所有 Copyright © Mandarin Daily News. All Rights Reserved.