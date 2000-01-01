沈育如／臺北報導



大學招生委員會聯合會上週開會討論大學考招新方案，決議學科能力測驗（新型學測，X）五科當中，各校系在申請入學管道，可以自訂任選最多採計四科。不過，全國教師工會總聯合會昨天召開記者會，呼籲考科只要五科任選三科即可，讓學生不用「科科考」，能有更多時間適性發展。



招聯會上週開會決議，寒假辦理的學科能力測驗，在國、英、數、自、社五科中，各校系可任選最多採計四科；申請入學採計學科能力測驗、學習歷程，五月初報名，五月底放榜；分發入學採計學科能力測驗、分科測驗、術科（部分校系），學科能力測驗採計起碼四科，分科測驗起碼一科，七月初舉辦分科測驗，八月放榜。



全教總副祕書長兼高級中等學校委員會主委黃致誠表示，一○七課綱的精神是要讓學生多元選修、適性探索，但招聯會的考招新方案，學科能力測驗卻是五科當中最多採計四科，考生為了追求好成績，反而變成「科科都考」，考試壓力不會減輕，也難有時間進行適性探索興趣，建議改為最多採計三科。



對此，教育部長潘文忠表示，考招新方案要達到高中完整學習、適性多元選修、大學多元選才三個方向。招聯會的考招新方案，目前仍在討論階段，也還沒有送到招聯會會員大會討論，教育部會持續蒐集意見，等討論後再定案。





大學考招新方案學科能力測驗的各方建議考科數

相關單位 建議內容

現行 考五科，由各校系自訂採計科目、總級分。

招聯會 各校系自訂任選，最多採計四科。

全教總 各校系自訂任選，最多採計三科。

高中端連署 採計三科，國、英、數或是各校系自訂，還要多方討論。

資料來源／招聯會、全教總、高中連署 整理／沈育如 製表／謝錦梅