陳中興、陳景清／綜合報導



臺灣青少年在國際網球、高爾夫運動表現亮眼。高雄市新莊高中體育班三年級學生許育修，在「二○一七年澳洲網球公開賽」青少年組男子雙打項目封王，昨天將人生第一座大滿貫賽金杯、簽名球獻給高雄市長陳菊。來自桃園市的大四學生李旻，最近兩個月內連續獲得兩項職業冠軍，包括臺灣巡迴賽TLPGA公開賽，昨天獲桃園市長鄭文燦頒獎表揚。



許育修這次的雙打搭檔是中國好手趙靈熙，兩人一路過關斬將，最後贏得澳網公開賽青少年組男子雙打冠軍。



許育修小四才接觸網球，相較於其他球員，起步算晚，一度追不上隊友而想放棄，不過，在教練張孝雍鼓勵下，堅持下去，終於拿到佳績。



「對我而言，高爾夫球比鋼琴或畫畫有趣多了，高爾夫球比賽具有挑戰性，會有不同的球場，不同的氣候變化，永遠不會覺得無聊。」就讀臺北市立大學球類運動學系四年級的李旻在自傳中表示，從小學琴及畫畫，卻在高爾夫球找到興趣。她說：「只要努力學習，一切夢想都會慢慢實現。」



李旻國小就讀平鎮區的山豐國小，該校教務主任陳承錡說，李旻是巧固球校隊球員，接受巧固球技能及訓練，使她的臂力高人一等，奠定她日後在高爾夫球揮桿、擊球的實力。



圖說：許育修（右圖左）在澳網公開賽青少年組男子雙打項目封王。李旻（左圖）在女子職業高爾夫球比賽表現傑出。攝影／陳景清 圖片提供／桃園市體育局