劉偉瑩／臺北報導



環保署去年針對全臺自來水供水系統檢驗水質，結果有三處淨水場水質檢出鋁濃度超標。環保署昨天表示，地方環保局已經依照《飲用水管理條例》，對超標淨水場開罰六萬元並限期改善，經複查都已符合水質標準。



環保署去年抽檢三百六十二處淨水場，結果新北市中幅淨水場測出鋁含量為零點三一四ppm（毫克／公升），石碇場為零點四五八ppm，新竹關西場為零點三四七ppm，均超出飲用水水質標準零點三ppm。



環保署環管處簡任技正邱國書表示，硫酸鋁經常用來降低水中雜質濃度，如果沉澱時間夠長，自來水鋁含量應該都能符合標準。這次淨水場自來水鋁含量超標，推測可能是原水濁度過高，淨水場使用硫酸鋁較多，卻沒有足夠時間沉澱，超出相關設備負荷，或是水池淤泥未即時清理。但檢測報告揭曉後一個月內再次檢查，都已符合標準。



環保署表示，一百零三年修正發布飲用水水質標準，增列管制鋁濃度，並訂出分階段管制標準，規定逐步嚴格，一百零三年訂定的標準為零點四ppm，一百零四年已降到零點三ppm，一百零八年要再降到零點二ppm。臺灣自來水公司表示，已每季密集檢測淨水場鋁濃度，環保署後續也將持續檢測，確保飲用水安全。



鋁可能影響人體神經系統，林口長庚醫院臨床毒物科主任顏宗海說，鋁是低毒性，腎功能正常的人即使喝下含鋁的水，還是可以從尿液排掉，但對腎功能不佳的人或洗腎患者而言，就有潛在風險，民眾若有疑慮，最好到醫院抽血檢查。