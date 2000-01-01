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純手工做布書、網路排版印製
偏鄉小校畢業紀念冊　學童動手做		 (2017/3/2)
 

　張彩鳳、陳中興／連線報導

　自己的畢業紀念冊自己製作。為了記錄小學生活的點滴，讓學童留下難忘的回憶，苗栗縣雙連國小教師決定教導學童創作獨一無二的布書畢業紀念冊。退休教師彭梅千昨天到校義務教導教師製作手工布書，美麗的花布各具特色，不僅教師感到很興奮，學童也很期待。

　校長沈羿成說，今年畢業生只有六名，但級任教師十分用心，目前規畫的純手工布書畢業紀念冊，將結合客家特色，採用客家花布作為封面，內頁則設計十五頁，除了有學童的共同回憶、小學生活點滴，還將有個人專屬收藏，為小學生涯畫下難忘的句點。

　同樣是偏鄉小校的桃園市復興區光華國小，今年畢業生只有三人，由於外包印製價錢太高，無力負擔，因此，採用變通的方式，以網路排版印製。教務主任黃敬學表示，三名學生先和導師討論編排內容，再藉由網路排版和交付印刷，就能夠製作一本充滿回憶的畢業紀念冊。

　黃敬學說，今年預估編印二十頁到三十頁，前幾頁是師長的內容，接著是畢業生一個人約四頁，再來是個人和學弟妹的活動照片。學生的三本加上導師、校方各存留一本，五本畢業紀念冊印製費約三千多元，費用由學校和贊助者支出，畢業生不必花錢購買。

　圖說：苗栗縣雙連國小教師昨天學習製作手工布書，未來將指導畢業生製作獨一無二的畢業紀念冊。攝影／張彩鳳
 
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