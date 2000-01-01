關鍵字
RSS
新聞首頁 > > 國語日報新聞  
 
戴面具走入畫框　彰縣螺陽舞動夏卡爾畫面 (2017/3/1)
 

　張彩鳳／彰化報導

　彰化縣螺陽國小「夏卡爾的蝴稻專賣店」開張了，師生以畫家夏卡爾的愛與美精神，結合在地的蝴稻元素，創作可以互動的大書。學童更以「假面夏卡爾」為主題，集體創作會動的書，讓夏卡爾愛故鄉、愛家人的藝術精神，吸引家長和來賓走進這所鄉間小學。

　螺陽國小是典型的鄉間小學，學校發展蝴蝶生態、種稻特色課程，但為了培養學童人文藝術的涵養，引進廣達游於藝的展覽，校方因而發想「夏卡爾的蝴稻專賣店」，日前開張。

　校園大草坪上布置了學童創作的大書，學生顏宇佑說，他們在閱讀課共同選出《手斧男孩》這本書，因為這本書很有想像力，和人可以飄浮在空中的夏卡爾畫作不謀而合，所以他們特別創作大書，介紹給大家。有趣的是，書中主角換成了學生，而且畫面可以隨意轉動。

　四年級學生集體創作「假面夏卡爾」，學生以夏卡爾的元素創作面具，並拿著面具在畫框中表演，成為一幅會動的畫，十分吸引人。

　夏卡爾深愛他的妻子貝拉，校方特別以此發想，舉辦一場蝴稻風格的東方婚禮，作為活動當天的重頭戲，將獨特的夏卡爾風蝴稻元素彩繪在花轎上，學生扮成新郎新娘走秀，充滿童趣。

　圖說：螺陽國小四年級學童以「假面夏卡爾」為主題進行發想，表現畫作動感。攝影／張彩鳳
 
食安疑慮
高市102校午餐　筌聖食品預防性下架
石門水庫進帳有限
板新、林口、桃竹　一階段限水今起如期實施
體驗搭乘小火車
索馬利亞旱災缺糧
「社論」多休假　為何勞工還抱怨？
二二八中樞紀念儀式
蔡總統：面對過去　才能走向未來
繪畫當復健　罕病姐妹以畫會友
染H7N9臺商　病逝
去年多益成績　大學生考輸高中生
文藻辦研習　為第二外語教師增能
臺北杜鵑花季
北市幼兒園防疫停課　將依日數退費
「文教短波」繁星推荐今明報名繳費
「文教短波」中市學童治療齲齒有補助
戴面具走入畫框　彰縣螺陽舞動夏卡爾畫面
義賣手工餅乾　中市頭家體會行善力量
線上迷宮闖關　屏縣霧臺學習電腦程式
感謝設計師義剪　南市重溪讚神奇魔髮
 
　
財團法人國語日報社 版權所有 Copyright © Mandarin Daily News. All Rights Reserved.