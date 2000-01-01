張彩鳳／彰化報導



彰化縣螺陽國小「夏卡爾的蝴稻專賣店」開張了，師生以畫家夏卡爾的愛與美精神，結合在地的蝴稻元素，創作可以互動的大書。學童更以「假面夏卡爾」為主題，集體創作會動的書，讓夏卡爾愛故鄉、愛家人的藝術精神，吸引家長和來賓走進這所鄉間小學。



螺陽國小是典型的鄉間小學，學校發展蝴蝶生態、種稻特色課程，但為了培養學童人文藝術的涵養，引進廣達游於藝的展覽，校方因而發想「夏卡爾的蝴稻專賣店」，日前開張。



校園大草坪上布置了學童創作的大書，學生顏宇佑說，他們在閱讀課共同選出《手斧男孩》這本書，因為這本書很有想像力，和人可以飄浮在空中的夏卡爾畫作不謀而合，所以他們特別創作大書，介紹給大家。有趣的是，書中主角換成了學生，而且畫面可以隨意轉動。



四年級學生集體創作「假面夏卡爾」，學生以夏卡爾的元素創作面具，並拿著面具在畫框中表演，成為一幅會動的畫，十分吸引人。



夏卡爾深愛他的妻子貝拉，校方特別以此發想，舉辦一場蝴稻風格的東方婚禮，作為活動當天的重頭戲，將獨特的夏卡爾風蝴稻元素彩繪在花轎上，學生扮成新郎新娘走秀，充滿童趣。



圖說：螺陽國小四年級學童以「假面夏卡爾」為主題進行發想，表現畫作動感。攝影／張彩鳳