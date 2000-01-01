劉偉瑩、張彩鳳、陳景清／連線報導



蔡英文總統昨天出席「二二八七十周年中樞紀念儀式」時表示，轉型正義的目標是和解，而不是為了鬥爭，當所有人民能夠一起面對過去，整個國家才能一起走向未來。蔡總統並且提到，日前參加「國際大屠殺紀念日」活動時，看見以色列代表和德國代表站在一起，共同哀悼受難的猶太人、共同提醒後代歷史不要重演，「這才是臺灣轉型正義最佳的典範。」



蔡總統表示，為了讓二二八事件，以及過去白色恐怖時期的真相能夠浮現，行政院與執政黨立院黨團討論後，將「促進轉型正義條例」列為本會期的優先法案，希望本會期可以通過立法。立法通過之後，將有一個獨立機關負責臺灣轉型正義的工作。



臺中市各界舉行二二八紀念追思會，合唱團獻唱、沉思、致詞、獻花，市長林佳龍並親手植樹，紀念二二八事件七十周年，祈願走過傷痛，記取教訓後，臺灣社會能從此欣欣向榮。



高雄市舉辦二二八事件七十周年追思紀念儀式，閣揆林全、高雄市長陳菊與受難者家屬，進入當年和平談判的國防部後備指揮部壽山營區，追思受難者，宣示民主和平的重要價值。



屏東縣舉辦「希望與和平」音樂會，透過音樂昇華二二八的意義，並撫慰家屬心中的傷痛。縣長潘孟安表示，未來每年的二二八紀念日到三月十二日植樹節，縣府每天將種下一棵希望之樹，期勉大家忘掉仇恨，相互包容寬恕，展現團結與融和。



圖說：蔡英文總統昨天出席二二八中樞紀念儀式。攝影／高修民