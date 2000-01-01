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「社論」多休假　為何勞工還抱怨？ (2017/3/1)
 

　一例一休政策施行伊始，資方抱怨加班費翻倍、加班時數受限，無法彈性運用人力影響營運。相對的，勞工也訴苦，不能加班，收入減少。原本推動週休二日與先進國家工時接軌，讓勞工多休假，有益勞工家庭生活、身心健康，竟然惹得勞工抱怨連連，執政者始料未及。

　主因在於我國普遍薪資偏低，許多勞工得仰賴加班，增加收入才能勉強為生。經濟雖年年成長，薪資卻倒退至十六年前，若不調高薪資，少了加班還得找兼職，甚難改變過勞的困境。

　資本主義當道，競爭激烈，為滿足消費者需求，二十四小時服務及六小時宅配送達；千元攬客一日遊，飆車五百公里載客遊覽，駕駛員每天工時長達十六小時，屢屢發生重大車禍。想改變現況，要從商業文化、勞動人權及消費者觀念一起改變，才能落實週休二日制度。

　交通部擬限制超過三百公里目的地者，禁止一日遊，或備有雙駕駛輪替。其實消費者寧可增加一兩成費用，享有較佳服務品質和安全保障。其他各行各業也應依此限制工時，防止過勞。減少的工時應屬有薪休假，不可減付薪資，以免勞工仰賴加班維持家計。政府上網公布勞檢結果，鼓勵優質企業，淘汰血汗公司；消費者不再貪便宜，全力防治過勞，除造福勞動者有好的工作環境，也能享有愉快安全的消費。
 
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