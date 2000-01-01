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食安疑慮
高市102校午餐　筌聖食品預防性下架		 (2017/3/1)
 

　陳景清／高雄報導

　專門生產豆製食品的「筌聖老家」食品工廠，涉及非法軟禁外籍移工，高雄市教育局已向衛生局查證食材安全性。高雄市教育局指出，尚未查明前，將依據「食品衛生安全預防性下架原則」，公告學校營養午餐採取預防性措施，要求可疑產品下架。

　高雄市教育局表示，根據統計，一百零五學年度第二學期，共有一百零二校使用筌聖老家的豆製品食材。筌聖曾被抽檢發現豆豉含苯甲酸，被公告為不合格廠商，今年二月再查驗，結果尚未揭曉，現又發生勞工管理疑慮。教育局指出，雖然筌聖還未被列為高風險業者，但會要求一百零二所學校先將該廠商產品預防性下架。

　高雄市衛生局指出，一百零五年六月，配合臺南市教育局午餐食材訪視計畫，稽查筌聖老家，發現有紗窗破損、食材未依規定離地存放等缺失，馬上要求筌聖限期改正，去年七月複查已改正完成。

　另外，一百零五年抽驗筌聖豆乾，檢驗苯甲酸、己二烯酸等防腐劑，和二氧化硫等漂白劑，以及二甲基黃等色素，檢驗結果都符合規定。

　今年配合中央執行豆製品製造廠專案稽查，二月已會同食藥署到筌聖稽查，環境衛生尚符規定，抽驗豆腐已送食藥署檢驗中。

　筌聖老家為高雄市岡山地區老字號食品工廠，主要生產豆腐、豆乾等豆類製品，供應臺南、高雄等地區的學校和商店。
 
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