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大學考招新案　教師：有違教部初衷 (2017/2/28)
 

　楊惠芳、阮筱琪╱臺北報導

　大學招聯會日前公布一百一十年大學入學規畫方案，國教行動聯盟理事長王立昇認為，這個方案違背民情，也不符合學生學習需求，不但會加重學生升學壓力，更將引發民怨，招聯會要負最大責任。

　王立昇表示，招聯會的新方案完全「以學校為本位」，從學校立場出發，在少子化的情形下，與會者只擔心學校有沒有招到好學生，而不是「以學生為本位」思考。

　王立昇指出，五選四方案，是指在國、英、數、自、社五科中，大學科系最多採計四科。因為學生不知道想申請的科系到底會採計哪四科，所以，最後會選擇五科都考。

　臺大電機系教授葉丙成也表示，教育部規畫的一○七課綱，大幅降低教學時數，就是為了讓學生有更多時間與空間進行探索，找到興趣與方向，但依照五選四的方案，全部科目都是考科，學生準備的壓力會大幅增加，毫無探索的空間。

　臺北市麗山高中教務主任藍偉瑩表示，依照招聯會方案，如果四月二十一日開始第一階段報名，五月八日第二階段甄試，這代表高三畢業考要在四月底，學生就要開始上傳第二階段的自傳、讀書計畫、學習歷程的選擇與反思，高三下只剩下兩個半月，第六學期的成績是來不及上傳，導致高中學習不完整。

　至於考科部分，藍偉瑩說，目前考科五選四，又是任選，學生不可能只報一個科系，如果每個科系需求不同，排列組合起來，學生還是得全部都考，「又和現在一模一樣，違背原先教育部希望減少考科的初衷。」
 
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