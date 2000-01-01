關鍵字
RSS
新聞首頁 > > 國語日報新聞  
 
大學考招五選四方案　高中教師連署反對 (2017/2/28)
 

　沈育如／臺北報導

　大學招生委員會聯合會上週通過大學考招新方案，學科能力測驗（新型學測，X）考科預計包括國、英、數、社、自，各校系在申請入學管道中，可以自訂任選最多採計四科，但是這項新方案卻引起部分高中教師反彈，在昨天凌晨發起連署，要求考科減為三科，呼籲教育部和各大學退回考招新方案，也希望有機會與招聯會對話溝通。

　招聯會發言人、靜宜大學校長唐傳義表示，考招新方案的規畫方向，就是要減輕考生的學習壓力，擺脫傳統反覆練習的考試和教學，並落實十二年國教課綱精神，大學考招改革不可能一次到位，其中也會有小規模試辦和修正。

　招聯會執行祕書、清華大學教務長戴念華日前也提到，高中學生學習歷程（P1）的信賴度逐漸被建立後，可以討論將申請入學最多採計四科，縮減為最多採計三科，以減輕考生壓力。

　麗山高中教務主任藍偉瑩、松山高中教務主任劉桂光等五名高中教師，昨天發起「連署反對招聯會二二三考招方案」，約一百多校響應，連署書也向支持招聯會的十四所大學，提出「課程改革須有考招方案配套」等五大提問。

　藍偉瑩表示，一○七課綱許多科目都朝非考科規畫，高中端教學也朝探索、探究，但招聯會卻不知道教學時數已經調降，仍把高中學科全納入考試，擔憂現在國二學生，未來升上高中要面對「教學時數調降，但還要準備多科考試」的困境，高中三年陷於考試壓力和焦慮，補習文化將更嚴重。


相關新聞刊第2版
 
大學考招五選四方案　高中教師連署反對
今起回暖　下波冷氣團明晚報到
亞太16國貿易談判
沙國國王訪亞洲
「社論」政府應積極增設公幼
大學考招新案　教師：有違教部初衷
尊重紀念228　中正紀念堂閉館一天
四縣市再傳禽流感疫情
高市與日本簽約　推高職生海外實習
機器人當店長　樹德咖啡館飄科技味
中市編上千萬預算　助45校發展特色
偏鄉小校教學換宿　第三期擴大募集
VR巴士報到　投縣國姓學童探索外太空
中市西屯紅藜田成美麗風景
南市漚汪種胡蘿蔔　邀三校演奏慶豐收
城鄉共學夥伴
高市福山師生訪仕隆　體驗植物拓印
 
　
財團法人國語日報社 版權所有 Copyright © Mandarin Daily News. All Rights Reserved.