沈育如／臺北報導



大學招生委員會聯合會上週通過大學考招新方案，學科能力測驗（新型學測，X）考科預計包括國、英、數、社、自，各校系在申請入學管道中，可以自訂任選最多採計四科，但是這項新方案卻引起部分高中教師反彈，在昨天凌晨發起連署，要求考科減為三科，呼籲教育部和各大學退回考招新方案，也希望有機會與招聯會對話溝通。



招聯會發言人、靜宜大學校長唐傳義表示，考招新方案的規畫方向，就是要減輕考生的學習壓力，擺脫傳統反覆練習的考試和教學，並落實十二年國教課綱精神，大學考招改革不可能一次到位，其中也會有小規模試辦和修正。



招聯會執行祕書、清華大學教務長戴念華日前也提到，高中學生學習歷程（P1）的信賴度逐漸被建立後，可以討論將申請入學最多採計四科，縮減為最多採計三科，以減輕考生壓力。



麗山高中教務主任藍偉瑩、松山高中教務主任劉桂光等五名高中教師，昨天發起「連署反對招聯會二二三考招方案」，約一百多校響應，連署書也向支持招聯會的十四所大學，提出「課程改革須有考招方案配套」等五大提問。



藍偉瑩表示，一○七課綱許多科目都朝非考科規畫，高中端教學也朝探索、探究，但招聯會卻不知道教學時數已經調降，仍把高中學科全納入考試，擔憂現在國二學生，未來升上高中要面對「教學時數調降，但還要準備多科考試」的困境，高中三年陷於考試壓力和焦慮，補習文化將更嚴重。





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