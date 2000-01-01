報導╱阮筱琪 圖片提供╱楊元慶



在臺南出生、成長的溜溜球達人楊元慶，玩球技術高超，是溜溜球項目的金氏世界紀錄保持人，也是臺灣外交史上唯一的溜溜球表演者。楊元慶的父母希望他從醫，但他堅持以溜溜球走出自己的路，作了獨特選擇的他，一路走來，對溜溜球的熱愛始終如一。





卡通動畫《超速YoYo》曾經風靡全臺，是楊元慶接觸溜溜球的開始，當時全校幾乎都在玩溜溜球，但新卡通、新玩具推出後，熱潮就退了。最後只剩他還在玩溜溜球，「我也無法解釋為什麼，但我就是很喜歡溜溜球。」楊元慶說。



畢業於臺藝大戲劇系的楊元慶，父親是國中訓導主任，期望楊元慶能好好念書，未來當醫生，但他在十四歲時看到日本溜溜球大賽影片，下定決心成為溜溜球達人。他說，在溜溜球練習的過程，幾乎從未參加過相關社團，大部分都依賴看影片自學，很多自創的溜溜球花式，都是取材自生活。騎車、睡覺、看表演，都是楊元慶靈感的來源。



捱過挫折失敗



始終堅持再來一次



只要有新款的溜溜球到手，楊元慶就會思考如何表演，才能凸顯溜溜球的特性。楊元慶曾將溜溜球設計成鐘擺；在去年的世界表演大賽中，他還披上醫生白袍，以裝有LED的溜溜球，拉出像心電圖上高高低低的線條。



楊元慶的好技藝，也讓他獲得跟隨前總統馬英九到邦交國出訪表演的機會，成為在國際外交場合表演溜溜球的第一個臺灣代表。當時，馬總統和甘比亞總統都不會玩溜溜球，所以楊元慶當場教兩位總統玩溜溜球，那時臺上只有他和兩位總統，「我英文不好，只好請馬總統幫我翻譯，現想起來真有趣，之前從未想像過，能夠請總統為我翻譯呢！」



溜溜球不僅是楊元慶的興趣，現在也是他的職業，他不斷充實自己，也考取街頭藝人證照，巡迴國內外表演，或參加電視節目競賽。



過程中，也曾遇到挫折。第二次參加「中國達人秀」節目時，曾經有評審認為他的程度不足以進入決賽。但是，楊元慶說，他從來沒有因為遇到挫折就放棄溜溜球，「這點連我自己都很佩服我自己。」



楊元慶說，導演李安演講時，曾說「失敗是最好的教師。」這句話給了他很大的力量，他笑說：「在表演的過程中，一定有失敗的時候。」但他總會告訴自己：「失敗了，怎麼辦？再來一次就好了！」



勇敢追求夢想



先讓家人不必擔心



回想過往，楊元慶說，一開始從事教職的父母，尤其是父親不大支持他的溜溜球志業，「父母會擔心是一定的，那是愛護孩子的表現。如果對於夢想有決心，有計畫，也認真執行，父母總有一天會變成支持你的力量，但你得先證明會讓他們擔心。」



楊元慶未來想成為溜溜球選手、雜耍表演者、馬戲演員，或成立平臺，給予表演者資金贊助，讓更多人因為堅持自己喜歡的事物，成為獨一無二的明星。



圖說：二○一四年，楊元慶在捷克布拉格參加比賽。