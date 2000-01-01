沈育如／臺北報導



大學學科能力測驗日前寄發成績單，考生可開始準備甄選入學相關作業。今年學測只有一百一十八人獲滿級分（七十五級分），加上報考學測人數大幅減少，但繁星推荐、個人申請兩個管道的招生校系與名額卻是歷年最多，預估對考生有利。



大學及技職校院多元入學博覽會前天起連兩天，在臺北、高雄同步舉辦，臺北場昨天邀請升學輔導專家胡天爵，為考生分析「推甄申請入學最佳策略」。胡天爵建議考生，以學測成績對照各校系招生簡章的第一階段篩選，考量錄取人數與篩選倍率，衡量對自己有利的排列組合。



胡天爵表示，考生選填六個志願，可以參考高中時做的學系探索量表，依照興趣選填，並避開自己最弱的科目，例如，數學不好，就別硬念商管，以免越讀越痛苦；也可以參考正就讀的親朋好友與學長姐的意見、畢業後的就業導向、家人期望等綜合考量。



胡天爵也建議考生不要迷戀明星校系，目前的冷門科系，未來可能變熱門，韓語、東南亞語就是很好的案例，餐飲管理相關科系過去很搶手，但各校紛紛設立後，現在的就業市場供過於求，畢業生求職也不再吃香。



許多人想先進入自己有利的校系「卡位」，日後再找機會轉校，但胡天爵認為「成功率低」，因轉校有名額、時間、成績等重重限制，也限相對照的系組，倒不如一開始就鎖定適合自己的校系。



大學甄選入學委員會指出，個人申請管道重要期程包括三月八日到十日考生報名；十六日公告篩選結果。第二階段指定項目甄試，時間為三月二十四日到四月二十三日期間的週五、週六、週日（大學自訂）；四月二十七日前，大學公告錄取名單並寄發總成績單；五月二日、三日，錄取生登記就讀志願序；五月九日公告分發結果。