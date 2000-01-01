近日北市有兩所私立高中決定不再設教官，校園安全維護聘用校安人員因應。這是教育部推動「教官退出校園」政策的最新發展，如果兩所高中試辦成功，預期會影響此一政策的加速推動。



教官應否全面退出校園，涉及校園維安問題，正反意見爭論多時，到去年十月還有六千名網友到國發會「公共政策網路平臺」連署提案「建議教官留在高中校園維護安全」，去年底教育部回應「與既定政策相左」，否決提案，堅持四年內完成教官全面退出校園。



我國校園設教官，是特殊時代的產物，始自九十年前北伐時期，可謂歷史悠久。政府遷臺後，於民國四十年讓教官重回校園，迄今也早已過了一甲子，臺灣也早已進入全面民主，教官退出校園應是順應時代潮流之舉。因教官主要負責的輔導工作，可由更專業的心輔人員來做；學生在校內違規犯錯，則可由校內相關委員會詳加討論，適當處分。



然而，隨著社會變遷，校園安全益趨複雜，不法分子進入校園危及師生安全情事，時有所聞；毒害、菸害、酒害對校園的威脅，尤不容忽視。教官對維護校園安全，以往貢獻良多；教官全面退出校園之前，聘用專業人員維護校園安全的措施一定要完備，讓維安無縫接軌。



教育部允諾四年內讓三千五百名現職教官「有尊嚴的」退出校園，則應結合國防部妥為規畫，切實做好。在教官逐漸退出校園之際，學生應誠摯說一聲：教官，再見，謝謝！