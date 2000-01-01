沈育如、阮筱琪、陳中興、張彩鳳、陳景清／連線報導



年金改革未定，讓教學現場的校長與教師人心惶惶。全國教育產業總工會理事長黃耀南表示，確實讓不少教師萌生「不如歸去」的念頭，今年提退休申請的人數「非常多」。



不過全國教師工會總聯合會理事長張旭政表示，也有可以退休的教師在觀望，隨著年資增加，所得替代也會提高，有人「以不動，應萬變」。張旭政說，以往教師向新北市政府提退休申請若沒退休，會受到懲處，今年沒有這項限制，顯示「抽件而觀望」的人不少。



臺北市 預估人數持平



根據臺北市教育局各級學校退休教師數量統計，一百零四年度退休人數八百六十人，一百零五年度七百八十七人，一百零六年度預估八百三十人。



臺北市國語實小教師遞請一百零七學年度退休共六名，占全校教師數約百分之三；比較過去三年退休教師的人數，一百零六學年度七名、一百零五學年度兩名、一百零四學年六名；校長林玫伶說，目前了解教師多是因服務年資長，或因個人因素退休。



臺北市幸安國小一百零七學年度有一名主任有退休意願，去年度則有一名工友、一名職員申請退休。校長陳順和說，學校教師偏年輕化，因為在民國八十五年到九十二年間新進一批教師，至今服務年資約十年左右，「年金改革方案未確定前，這群教師處境尷尬。」



桃園市 搶退情勢消退



桃園地區今年申請退休的校長、教師有緩慢增加的趨勢；桃園市教育局統計，截至本月二十二日止，已有十二名校長及兩百六十九名教師完成或登記申請退休。



桃園市教育局人事主任高幸如說，今年校長及教師退休申請至三月七日截止，但只要在八月一日提出申請獲准，都能退休。



高幸如說，未屆齡申請退休的校長有十人，教師有兩百二十七人，相較去年完成退休的校長有二十人，教師有三百八十二人，搶退趨勢並不明顯。但距離退休截止日還有一段時間，目前無法與去年做比較。



依照學校數及教師數，去年桃園市整體校長退休率約百分之八，教師整體退休率是百分之二點五，校長退休明顯高於教師。高幸如說，校長、教師退休原因很多，除了體力外，多數理由是生涯規畫。



桃園市學生數最多的中山國小人事主任吳雪惠說，年金改革引起學校教師恐慌，出現搶退現象，但退休給付會溯及既往，搶退潮也會逐漸消退。



吳雪惠說，中山國小教師近兩百人，今年提出退休申請的教師有三人，還有部分在考慮；去年有六名教師完成退休。



苗栗縣教育處表示，今年有三名校長、三十一名教師於二月退休生效，相較去年同期八名校長、三十一名教師，並沒有顯著增加。但有校長認為，確實有觀望現象。



中南部 無大量退休潮



臺中市教育局表示，從國中小學教師申退人數來看，一百零五年二月退休人數一百四十一人，一百零六年二月退休人數一百六十三人，並沒有因為年金改革出現大量退休潮。



彰化縣去年退休教師人數兩百二十六人，相較前一年兩百一十九人，沒有明顯增加。



高雄市教育局主祕游淑惠表示，今年二月退休的教師與往年相當，並沒有特別的多。屏東縣政府人事處表示，去年二月退休者有三十四人，今年二月四十七人，人數多了一點。