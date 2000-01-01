報導／吳啟綜



今年美國職籃NBA全明星賽日前在紐奧良熱鬧落幕，西區明星隊以一百九十二比一百八十二，擊敗由「小皇帝」詹姆斯所率領的東區明星隊。地主鵜鶘隊「一眉道長」戴維斯獨得五十二分，打破高懸半世紀，由張伯倫在一九六二年所創的四十二分明星賽得分紀錄，獲得最有價值球員獎。



明星賽是NBA的年度盛事，但今年比賽負評不斷，外界批評這批頂尖的球星只知進攻不知防守，把明星賽變成跑籃與扣籃練習，讓比賽精采度下降。根據一些數據，包括第一節打完東西區兩隊總得分就突破一百分，最後總得分三百七十四分，締造明星賽新高紀錄，兩隊投籃命中率皆超過五成六，凸顯球員不防守的壞毛病。



曾獲選明星賽最有價值球員的球評米勒，批評現在明星賽根本變成真人版電動遊戲，球員防守不卡位，「至少應該認真打八分鐘，八分鐘就好。」



同樣曾獲選明星賽最有價值球員的騎士隊後衛厄文，也覺得至少應該防守一下，他說，他曾想改變隊友，試著打得更積極，他們卻放手讓對手上籃，有些人甚至只站在半場。



但詹姆斯認為，明星賽最重要的，就是保護球員，不讓他們受傷，並且讓球迷看到一場精采的比賽，這對他與其他人而言，都是明星賽的另一項成就。



西區隊總教練柯爾則指出，以前的球星至少在第四節會回歸正常，但這一場，兩隊連第四節也沒有好好打。球員害怕受傷可以理解，但像這樣完全沒有對抗性，對球迷與聯盟都不是好事。他打趣說，他就像電影《老闆度假去》中那個已經去世，卻沒人發現的老闆，一點實際作用都沒有。



目前聯盟規定，明星賽獲勝隊伍的球員，每個人可獲得五萬美元，落敗球隊則有兩萬五千美元，但對年薪上千萬美元的大牌明星來說，根本是小菜一碟。柯爾建議，未來的明星賽應該要有一些誘因，才能激起球員的求勝心，也許可以加一些慈善捐贈，或者採用贏家全拿獎金的方式。



鵜鶘補強卡森斯 禁區破壞力倍增



明星賽結束，各球隊也積極補強換人。國王隊明星中鋒「表弟」卡森斯被交易到鵜鶘隊，與「一眉道長」戴維斯組成「禁區雙塔」，令各隊畏懼。湖人隊原本有意要爭取卡森斯，結果錯失機會，湖人隊老闆珍妮巴斯一怒之下，宣布開除總經理庫普恰、籃球事務部副總裁吉姆巴斯，由魔術強森出任籃球事務部總裁。



卡森斯身高兩百一十一公分，本季平均獲得二十七點八分、十點六個籃板、四點八次助攻；戴維斯身高兩百零八公分，本季平均獲得二十七點七分、十一點九個籃板、二點二次助攻，兩人在禁區威力驚人。目前西區由金塊、國王、拓荒者、鵜鶘、小牛、灰狼六隊爭搶第八名，希望獲得最後一張季後賽門票，鵜鶘補強卡森斯後，讓戰局更加詭譎。



目前西區排名第一是金州勇士隊，鵜鶘隊如以老八姿態闖進季後賽，第一輪勇士隊將對上鵜鶘隊，鵜鶘隊雙塔禁區破壞力強大，將對禁區薄弱的勇士隊造成莫大的威脅。