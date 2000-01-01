楊惠芳／臺北報導



今年大學及技職校院多元入學博覽會昨天在臺北、臺中及高雄登場，共七十六個教育單位參展，國內外大學紛紛以高額獎學金、保證就業及國際經驗吸引學生。七所香港、澳門的大學校院也來臺搶學生，其中，香港大學大幅增加招生名額到六十人，機器人Pepper也現身與學生互動，相當搶眼。



來臺招生的港澳學校，有香港大學、香港城市大學、香港教育大學、香港浸會大學、香港理工大學、澳門科技大學、澳門聖若瑟大學，許多學校同步在臺北舉行說明會及面試，學生不用搭飛機，就可了解港澳地區大學的特色及相關資訊。



港澳學校大都提供高額獎學金，希望吸引優秀的臺灣高中生就讀。陳姓考生表示，她想朝金融方面發展，香港的環境及國際觀是讓她前往就讀的原因。



受少子化影響，國內大學也搶招學生，除亞洲大學及大葉大學等私立大學提供新臺幣四百多萬元的獎學金外，國立金門大學也提供四百萬元獎學金，清大、成大等頂大則提供四十萬元獎學金，搶學測滿級分學生，清大、竹教大合併後成立的竹師教育學院，也搶收學測頂標級學生，六十二級分就發十萬元獎學金。



不少學校打出「就業牌」，除保證就業的軍警校院備受矚目外，大同大學也提供大同集團的未來錄取通知書，但要連續兩年領到校內「尚志獎學金」；中信金融管理學院則保障提供績優學生就業機會，但須在畢業前取得九張金融證照及達外語測驗標準。黃姓考生說，他父親是警官，念警大不但免學費，在學期間還有生活津貼，工作又有保障，他想報考刑事系。



人形機器人Pepper昨天現身大博會場，除與中原大學研發的豆豆機器人相見歡外，更在現場扮演教師，與高中生玩互動遊戲選填志願，吸引不少考生與家長駐足拍照。



圖說：大學及技職校院多元入學博覽會昨天登場，吸引許多學生和家長參觀。攝影／陳壁銘