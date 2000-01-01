報導‧攝影／高修民



早年曾在臺灣風行一時的蠟染，大都使用在日常用品及衣物的畫染上，作為繪畫創作，並不多見。蠟染藝術家霍鵬程在一九八五年開始接觸蠟染，從此便結下不解之緣；師承黃歌川的蠟染技法後，創作至今三十年不輟。他突破原本的蠟染工藝限制，致力發展半抽象表現方式，並運用寫實技法，發揚蠟染繪畫藝術。



對於蠟染繪畫創作，霍鵬程認為，最困難的是風景畫，要表現出景物遠近的層次感。蠟染藝術最迷人而神祕的地方，是在布料上使用蠟染漏斗筆，蘸熱蠟畫線條，再填上顏色，經過多次反覆的進行這個步驟，繪製的圖案可製造出冰裂紋的效果，當除蠟之後，就能呈現出作品之美。



蠟染特有的樸實美感與其他材質搭配，非常適合用於文創產品的設計。霍鵬程為了推廣蠟染藝術，離開三十四年的電視媒體工作，自二○○五年起在大學兼教設計，並從事蠟染教學，將黃歌川傳授的六種蠟染技法，擴增為九種技法。



霍鵬程喜愛登山，尤其近來常爬陽明山的登山步道，因此目前創作靈感皆來自於此。電視新聞製作人劉奇偉曾撰文描述霍鵬程蠟染作品：「畫家的創意結合了巧手，讓山頭的山嵐雲霧和湖畔的雨露霜雪，都順著熱蠟的流向，在畫布上擠壓成千變萬化、層次分明、色彩濃烈的神奇裂紋。每一次熱蠟的鋪陳都是一個美麗的偶然，而無數個偶然，最終凝塑成一幅幅意境深遠、獨一無二的蠟染創作。」



霍鵬程抱著終身學習的態度挑戰自己，於二○一五年以六十八歲年紀，取得設計學博士學位。他潛心於蠟染繪畫創作，已在臺灣各地學校和藝廊舉辦十五次蠟染個展，持續推廣蠟染藝術。



蠟染基本步驟

步驟一：粉筆打草稿。

步驟二：漏斗筆沾熱蠟畫線條。

步驟三：上色。

步驟四：熨斗除蠟。



圖說：蠟染藝術家霍鵬程，投入蠟染藝術創作三十年，並創新技法，從事推廣教育工作。右上圖為反覆上蠟製造冰裂紋。