

高雄餐旅大學學生到知名烘焙坊實習，卻發生勞資糾紛，廠商甚至向學生求償五十九萬元，並威脅退學。有立委指出，不少大專院校的實習辦法，將實習表現與退學規定連結，例如「實習曠職三天以上者，成績以零分計算，並勒令退學」。這樣的規定，有偏袒資方之嫌，也不符合比例原則，更不是教育的初衷。



學生到校外廠商實習，目的是學習也是工作，既增進實務技能，增加社會經驗，也應賺取合理報酬。實習期間，學生理應遵守廠商的工作規則，而薪資與權益也受《勞基法》保障，但是學校與廠商不同，對待學生的方式應有所分別。



勞工連續曠職三日，雇主得將其解僱。但學生若連續曠職而遭解僱，已經無法取得實習成績，學校若再將學生退學，等於一事二罰。尤其學校有保護學生的責任，不僅應事先審視廠商的工作規則，也要避免學生與廠商簽訂不合理契約。



最近有一建教合作案例值得參考。高雄樹德科大和汽車公司合作，在學校設立客服中心，提供學生實習，將來廠商也會優先留用。校長說：「學生在校內實習，安全看得到，實習薪水看得到，勞資沒有風險，畢業多一個職涯發展機會，一舉數得。」



因為工作性質與設備的不同，未必所有科系都適用上述辦法，但是學習、安全、薪水與勞資關係，正是學生實習最重要的事，學校有必要更加重視。