楊惠芳／新北報導



全國首創的實驗技術型高中昨天揭牌。為推動技職教育及在地就學政策，新北市將樟樹國中改制成全國第一所實驗技術型高中，定名為「新北市立樟樹國際實創高級中等學校」，結合「國際教育」、「實驗教育」及「技職教育」的新思維，作為落實「新北市技職3.0」政策的重要據點及典範。



新北市長朱立倫表示，技職教育是臺灣教育的基礎，培育就業人才的關鍵，打造全國第一所具有國際、實驗及創意性的職業學校，是以培育跨群科技職人才為設校目標，希望創造「脫離代工式的教育」。



教育局長林奕華指出，樟樹國際實創高中將成立多媒體動畫科和流行服飾科，以設計及創意為發展特色，強調國際接軌和培養學生創新能力。另外，校方將與日本、澳洲等國的學校進行國際教育合作，學生將有機會參與國外研習課程，拓展國際視野；學校並與臺灣師範大學合作，研擬全國首創的創意潛能開發課程，啟發學生學習潛能。



樟樹國際實創高中定今年八月招生，每科招收八十四人，採學區優先免試、獨招等入學管道，其中獨招以全國國中生為對象，打破過去傳統的高職人才培育框架，不但突破課綱限制，跳脫傳統群科觀念，更以跨群科的概念規畫教學課程，加強產學合作。



另外，校內也設置職業試探暨體驗教育中心，開設相關活動，供新北市國中及國小高年級學生參加，預計一年有一千名學生受惠。