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梵谷、米勒名畫　四月故宮亮相 (2017/2/24)
 

　楊惠芳／臺北報導

　國立故宮博物院與時藝多媒體從四月八日起，舉辦「印象．左岸──奧塞美術館三十周年大展」，展出梵谷〈午睡〉、米勒〈拾穗〉與雷諾瓦〈彈鋼琴的少女〉等大師級名畫。故宮昨天表示，這次展覽將讓臺灣觀眾不必遠赴法國，也能接觸到奧塞美術館的經典名畫，一覽十九世紀的西洋藝術精粹。

　故宮院長林正儀表示，這次展覽由奧塞美術館策展，從館藏中挑選六十九件世紀名作，包括：梵谷、米勒、雷諾瓦、莫內、塞尚、高更、竇加等藝術大師的經典畫作。在展區規畫上，呈現浪漫主義、古典主義、寫實主義、印象派到象徵主義等代表畫作，民眾可近距離欣賞，了解西洋藝術史的演變，品味大師筆下豐沛的情感。

　其中米勒〈拾穗〉是繼二○○八年後，再度展現在臺灣民眾眼前；梵谷的〈午睡〉真跡則是第一次來臺灣亮相。另外，故宮將結合相關企業，在展覽期間提供偏鄉兒童接觸名畫的機會，同時培訓種子教師，讓藝術教育能向下扎根。

　奧塞美術館位在法國巴黎塞納河左岸，被譽為「歐洲最美博物館」，前身為奧塞火車站，在一九八六年改建成為奧塞美術館，主要收藏為一八四八年到一九一四年間的經典藝術作品。

　圖說：世界名畫米勒的〈拾穗〉，將來臺展出，臺灣民眾不必去巴黎也看得到。圖片提供／故宮
 
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