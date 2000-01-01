關鍵字
RSS
新聞首頁 > > 國語日報新聞  
 
「社論」築夢踏實　更要勇於面對失敗 (2017/2/24)
 

　南投縣信義鄉新鄉國小布農族兒童合唱團，獲邀在五月赴美國舊金山臺灣文化節演出，卻面臨經費不足，可能無法成行。為籌措出國旅費，師生自拍影片宣傳，爭取商演邀約。也許是類似的故事不斷上演，這個偏鄉師生的追夢故事，並未引起很多媒體注意。

　新鄉國小合唱團成立於二○○三年，但隨著創團校長馬彼得在三年後離職，合唱團也跟著解散。直到三年前現任校長王勝輝到任後，聽到學童天籟之音，決定重新成立合唱團，隨即成為國內比賽常勝軍，今年更獲邀赴美演出。但全團近三十名師生旅費高達一百六十九萬元，雖已有基金會熱心贊助一半，師生必須自行籌措其餘半數，對偏遠的原民學校及部落而言，談何容易。

　不過，師生並未因此放棄，決定用純真優美的歌聲，爭取社會各界的認同，支持偏鄉兒童出國圓夢。合唱團指導教師強調，商演籌款的目的是為了讓學生學到付出才有收穫的道理。即使籌款未能達到目標而無法成行，也希望學生不要因失敗而改變唱歌的興趣，用正能量面對各種考驗。

　合唱團教師引領學生，在遭遇難題時，善用自己的專長正向面對，找到解決問題的方法，不因害怕失敗而不敢嘗試；萬一失敗也不要沮喪。相對於教科書大都以成功的故事啟發學童的人生觀，新鄉國小用學童自己的故事，引導他們勇於面對可能的失敗，更有啟發性。
 
駭客勒索比特幣　46校遭恐嚇
教育部門：學校強化IP防護能力　監測網路系統流量
海大成功繁殖夜光蟲　藍眼淚全年可見
發現7類地球行星
「社論」築夢踏實　更要勇於面對失敗
梵谷、米勒名畫　四月故宮亮相
林揆：各校一個月內辦理反毒課
新北用水　108年翡翠水庫全供應
「新聞掃描」家禽禁運禁宰今解除
桃市教育發展會議　推介自主學習
臺灣蘭展登場
馬國幼兒園教分辨榴槤　大學生開眼界
2016臺灣圖書出版趨勢報告
景氣冷　兒童讀物逆勢成長
大學考招採計學科　三加一變五選四
北市平等學童扮老　體會長者生活不便
跟著旅遊達人走　東縣永安師生開拓視野
親子做韓式煎餅　高市龍興香氣四溢
 
　
財團法人國語日報社 版權所有 Copyright © Mandarin Daily News. All Rights Reserved.