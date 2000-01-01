南投縣信義鄉新鄉國小布農族兒童合唱團，獲邀在五月赴美國舊金山臺灣文化節演出，卻面臨經費不足，可能無法成行。為籌措出國旅費，師生自拍影片宣傳，爭取商演邀約。也許是類似的故事不斷上演，這個偏鄉師生的追夢故事，並未引起很多媒體注意。



新鄉國小合唱團成立於二○○三年，但隨著創團校長馬彼得在三年後離職，合唱團也跟著解散。直到三年前現任校長王勝輝到任後，聽到學童天籟之音，決定重新成立合唱團，隨即成為國內比賽常勝軍，今年更獲邀赴美演出。但全團近三十名師生旅費高達一百六十九萬元，雖已有基金會熱心贊助一半，師生必須自行籌措其餘半數，對偏遠的原民學校及部落而言，談何容易。



不過，師生並未因此放棄，決定用純真優美的歌聲，爭取社會各界的認同，支持偏鄉兒童出國圓夢。合唱團指導教師強調，商演籌款的目的是為了讓學生學到付出才有收穫的道理。即使籌款未能達到目標而無法成行，也希望學生不要因失敗而改變唱歌的興趣，用正能量面對各種考驗。



合唱團教師引領學生，在遭遇難題時，善用自己的專長正向面對，找到解決問題的方法，不因害怕失敗而不敢嘗試；萬一失敗也不要沮喪。相對於教科書大都以成功的故事啟發學童的人生觀，新鄉國小用學童自己的故事，引導他們勇於面對可能的失敗，更有啟發性。