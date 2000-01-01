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駭客勒索比特幣　46校遭恐嚇
教育部門：學校強化IP防護能力　監測網路系統流量		 (2017/2/24)
 

　陳中興、沈育如、張彩鳳、洪素蓉／連線報導

　不法集團利用網路連上學校印表機IP位址，下指令啟動印表機列印勒索信，要求收到勒索信的學校，交付零點零五個到三個不等的比特幣，如果不付款，將於三月一日癱瘓學校網路。教育部資訊及科技教育司長詹寶珠昨天表示，到前晚為止，共四十六校、一百二十六個IP被駭客入侵，其中大專院校占五成九，國中小有兩成五。

　桃園市有忠貞、東勢、新莊、公埔、瑞埔國小及平鎮高中收到勒索信。桃園市刑警大隊大隊長蕭欽杰說，警方已組成專案小組到校進行調查。教育局資訊及國際教育科長巫珍妮說，勒索信要求交付比特幣最多是三個（約新臺幣十萬元），最少是零點零五個（約一千六百六十六元）。

　巫珍妮說，歹徒以網路直接連上學校公開的印表機IP，因過程出現斷點，找不到對方IP位址，無法掌握發信者。為防止類似事件，教育部和桃園市教育局，都要求學校印表機IP位址要設防火牆，並增設密碼，強化防護能力。巫珍妮說，阻斷式的攻擊，就是讓網路塞車；教育部表示，會緊盯網路系統，偵測到流量異常，就會採取因應措施。

　苗栗縣獅潭國中也遭勒索，教育處長王承先表示，第一時間就請分析師聯繫學校，協助處理，並研擬學校及縣網端建議處理的標準作業流程，也函文各校加強資安管理。到目前為止，苗栗縣有獅潭國中，以及福星、錦水國小遭勒索，中和國小受白帽駭客攻擊，仁愛國小遭勒索病毒封鎖電腦。

　花東地區收到勒索信的學校，有臺東縣十多所及花蓮縣北埔國小，兩縣教育處已通報教育部。


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比特幣
　比特幣是透過電腦編碼，經複雜計算產生的虛擬貨幣。二○○八年，化名為「中本聰」的日本人制定出比特幣的工作模式；二○○九年，首批五十枚比特幣問世，「發行」和「鑄幣」都在電腦上進行，由於具有特殊的隱密性，常被當作非法交易的媒介。目前只有部分國家對虛擬貨幣有明文規定，還沒有任何國家對比特幣的發行做出法律規範和保障。（吳啟綜）
 
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