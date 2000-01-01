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大學考招方案微調　學習歷程分為二 (2017/2/23)
 

　沈育如／臺北報導

　大學招生委員會聯合會今天召開常務委員會，討論一百一十學年的考招方案。招聯會發言人、靜宜大學校長唐傳義昨天表示，方案方向與上次差不多，不過高中學習歷程（P）可能分為P1（高中學習履歷）和P2（個人申請第二階段的口試、筆試成績），初步規畫個人申請的占分，新型學測（X）占百分之五十，P1、P2各占百分之二十五。

　因應十二年國教領綱一百零七學年上路，一百一十學年的大學入學招生制度跟著調整，招聯會去年底召開常務委員會，規畫的考招方案為寒假考新型學測，暑假考分科測驗（Y），申請入學招生延後到五月底（高三課程結束），分發入學維持高三畢業後七、八月。

　在招聯會的規畫中，寒假考的新型學測將減為國文、英文及數學三科，加上社會科或自然科二選一；申請入學採計新型學測、學習歷程，五月初報名，五月底放榜；分發入學採計新型學測和分科測驗，七月初考分科測驗，八月放榜；繁星推荐則維持現狀。

　不過，部分高中校長、主任與督學不認同新方案，超過兩百五十人連署，呼籲將申請入學、分發入學的招生作業都延到暑假七月以後，以維持「高中三年的學習完整」。

　唐傳義表示，考招新方案基本上不會再調整，今天開會則針對不同意見一一回覆。至於P細分為二，各校系可針對自己的招生目的微調。

　招聯會今天的開會決議，三月初將送會員大會討論，再提教育部做最後定案。
 
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