沈育如／臺北報導



高齡八十歲，擔任卑南族花環部落學校校長的林清美，早年看到卑南族語逐漸凋零，因此，她二十歲就投入推廣母語，至今超過一甲子，從小學、大學的校園，到成人教育的社區大學，都能看到林清美的身影。她現在也在臺東縣南王（普悠瑪）部落成立部落學校，引領國小六年級到國中三年級學生，跟著耆老打獵、種小米，從生活中學習母語。



教育部昨天表揚推展本土語言傑出貢獻獎，包括林清美在內，共計七位個人和三組團體獲獎，分別來自廣播媒體、本土布袋戲、語文教育推展等各領域。



「卑南族語消失太快，實在令人擔心。」林清美從小跟隨部落長老學習傳統文化，對於母語文化有很深的情感，看到年輕人不會講卑南語，十分憂慮。民國八十年時，她創立臺東第一個原住民族樂舞團體「臺灣高山舞集文化藝術服務團」，希望透過樂舞，引領年輕一輩接觸母語和傳統文化。



林清美也致力編輯卑南族語教材，即使忙碌或身體不適，仍負責校對工作。她說，以前還有部落長者可以請教，如今漸漸沒有人提供協助，只能憑記憶對照。



同樣獲獎的臺北客家社區大學講師徐瑞生，擔任社大客語班教師，自費印製教材給學員。徐瑞生說，客語在臺灣是弱勢語言，若不搶救，一旦消失就太可惜了。新北市五峰國中退休教師鄭安住，投入閩南語教學超過二十年，他還主持廣播節目，用閩南語介紹臺灣習俗，讓聽眾輕鬆學閩南語。



圖說：教育部本土語言傑出貢獻獎得主，包括泰雅族語陳松明（左起）、卑南族語林清美、客語徐瑞生、閩南語鄭安住。攝影／高修民