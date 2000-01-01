關鍵字
RSS
新聞首頁 > > 國語日報新聞  
 
母語日學俚語　傳承族群智慧 (2017/2/22)
 

阮筱琪、張彩鳳╱連線報導

　昨天是世界母語日，臺北市教育局長曾燦金到博愛國小用閩南語講十二生肖的故事；今年親子話劇比賽閩南語組得獎者敦化國小學生孫亦虹，和媽媽一起演出得獎話劇《來去大稻埕七頭》開場。彰化縣溪陽國中利用升旗典禮，邀請客語社三名學生各介紹一句客家話；母親來自越南的學生黃子歆，教大家用越南話從一數到十，校長黃森明則分享閩南語俚語「好喙大富貴」，強調嘴甜、有禮貌的人，較容易得到幫助，獲得成功，一時之間，母語問候聲此起彼落。

　學生孫亦虹說，爸爸是山東人、媽媽是閩南人，自己雖然會聽閩南語，還是不大會說；學習時，覺得最難的是俚語，說得舌頭都打結了，例如「一兼二顧，摸蛤仔兼洗褲」、形容吃太慢就吃不到的「吃慢素謀」。透過這次話劇演出，他不但把閩南語練得更流利，也更了解臺北大稻埕的文化。編寫劇本的媽媽葉雅婷說，不常說閩南語的人，比較難掌握閩南語的腔調和口氣，多練習一定會改善。

　黃森明表示學校每週五為「母語日」，校長每週教一句閩南語俚語，客家社學員也教客語，同時邀請新住民子女分享媽媽的話，並申請客委會客家生活學校計畫。

圖說：臺北市教育局長曾燦金（後排左二），昨天到博愛國小用閩南語說故事，和學童互動。攝影／陳壁銘
 
水情吃緊　板新、林口桃園、新竹3月起一階段限水
大屯山有岩漿庫　氣象局：未判定是活火山
馬國召回駐北韓大使
「社論」派遣薪資應高於正職
遊覽車替換駕駛制　228連假實施
機捷鋼軌斷裂　桃捷：不影響通車
臺日合作　記錄鬼頭刀魚群資源
投縣埔里染頭蝨學童倍增　啟動投藥、衛教
自組學生會遭打壓？
前華藝生提行政訴訟　校方尊重
中小學教師鐘點費縮水？教團反彈
大學闢生源　前進東沙島招生
袋棍球之光
母語日學俚語　傳承族群智慧
機器人帶操　屏縣和平吹科技風
竹縣文山環島畢旅　車站快閃吹口琴
兔寶堡落成　桃市仁善校兔搬新家
 
　
財團法人國語日報社 版權所有 Copyright © Mandarin Daily News. All Rights Reserved.