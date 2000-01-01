阮筱琪、張彩鳳╱連線報導



昨天是世界母語日，臺北市教育局長曾燦金到博愛國小用閩南語講十二生肖的故事；今年親子話劇比賽閩南語組得獎者敦化國小學生孫亦虹，和媽媽一起演出得獎話劇《來去大稻埕七頭》開場。彰化縣溪陽國中利用升旗典禮，邀請客語社三名學生各介紹一句客家話；母親來自越南的學生黃子歆，教大家用越南話從一數到十，校長黃森明則分享閩南語俚語「好喙大富貴」，強調嘴甜、有禮貌的人，較容易得到幫助，獲得成功，一時之間，母語問候聲此起彼落。



學生孫亦虹說，爸爸是山東人、媽媽是閩南人，自己雖然會聽閩南語，還是不大會說；學習時，覺得最難的是俚語，說得舌頭都打結了，例如「一兼二顧，摸蛤仔兼洗褲」、形容吃太慢就吃不到的「吃慢素謀」。透過這次話劇演出，他不但把閩南語練得更流利，也更了解臺北大稻埕的文化。編寫劇本的媽媽葉雅婷說，不常說閩南語的人，比較難掌握閩南語的腔調和口氣，多練習一定會改善。



黃森明表示學校每週五為「母語日」，校長每週教一句閩南語俚語，客家社學員也教客語，同時邀請新住民子女分享媽媽的話，並申請客委會客家生活學校計畫。



圖說：臺北市教育局長曾燦金（後排左二），昨天到博愛國小用閩南語說故事，和學童互動。攝影／陳壁銘