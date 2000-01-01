劉偉瑩／臺北報導



蝶戀花遊覽車國道翻覆造成三十三人死亡，交通部觀光局昨天邀集相關單位檢討一日遊行程，會後宣布，阿里山、武陵農場、清境農場、司馬庫斯、觀霧、墾丁、花蓮等從臺北出發的一日遊行程，因為產品風險高，即日起下架。



觀光局說，早出晚歸行程應有駕駛替換機制，或運用多元交通運具，或調整變更行程；若旅行業者行程規畫是以遊覽車為單一交通工具，行駛平面道路每天以三百公里為原則，若含山區道路，每天以兩百公里為原則，對於嚴重違反規定業者，可罰一萬元到五萬元。



交通部長賀陳旦昨天答覆立委質詢時說，對於可能會造成延時工作者，會用適當方式要求採用替換駕駛機制，二二八連假開始實施。



觀光局專門委員金玉珍指出，這兩天已有業者自動將一日遊行程下架，二二八假期還會加強稽查。對於採用替換駕駛，或使用替代交通工具可能造成團費增加，金玉珍表示，安全至上，希望消費者能有正確的消費及安全觀念。



臺北市交通文教基金會昨天舉行「遊覽車安全與管理座談會」，業者代表遊覽車客運商業同業公會全國聯合會副理事長馬景仲指出，政府只補助公車等大眾運輸業者，將遊覽車排除在外，公司養不起人，所以才會有靠行司機，超時工作；幾年前遊覽車想訂最低運價，卻被公平會處罰。



馬景仲直言，不只一日遊危險，學生團也有很多風險，三天從北跑到南，但教育部只重視遊覽車車齡是不是在五年以內，完全不顧司機在玩命。

