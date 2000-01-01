關鍵字
RSS
新聞首頁 > > 國語日報新聞  
 
遊覽車替換駕駛制　228連假實施 (2017/2/22)
 

劉偉瑩／臺北報導

　蝶戀花遊覽車國道翻覆造成三十三人死亡，交通部觀光局昨天邀集相關單位檢討一日遊行程，會後宣布，阿里山、武陵農場、清境農場、司馬庫斯、觀霧、墾丁、花蓮等從臺北出發的一日遊行程，因為產品風險高，即日起下架。

　觀光局說，早出晚歸行程應有駕駛替換機制，或運用多元交通運具，或調整變更行程；若旅行業者行程規畫是以遊覽車為單一交通工具，行駛平面道路每天以三百公里為原則，若含山區道路，每天以兩百公里為原則，對於嚴重違反規定業者，可罰一萬元到五萬元。

　交通部長賀陳旦昨天答覆立委質詢時說，對於可能會造成延時工作者，會用適當方式要求採用替換駕駛機制，二二八連假開始實施。

　觀光局專門委員金玉珍指出，這兩天已有業者自動將一日遊行程下架，二二八假期還會加強稽查。對於採用替換駕駛，或使用替代交通工具可能造成團費增加，金玉珍表示，安全至上，希望消費者能有正確的消費及安全觀念。

　臺北市交通文教基金會昨天舉行「遊覽車安全與管理座談會」，業者代表遊覽車客運商業同業公會全國聯合會副理事長馬景仲指出，政府只補助公車等大眾運輸業者，將遊覽車排除在外，公司養不起人，所以才會有靠行司機，超時工作；幾年前遊覽車想訂最低運價，卻被公平會處罰。

　馬景仲直言，不只一日遊危險，學生團也有很多風險，三天從北跑到南，但教育部只重視遊覽車車齡是不是在五年以內，完全不顧司機在玩命。
 
水情吃緊　板新、林口桃園、新竹3月起一階段限水
大屯山有岩漿庫　氣象局：未判定是活火山
馬國召回駐北韓大使
「社論」派遣薪資應高於正職
遊覽車替換駕駛制　228連假實施
機捷鋼軌斷裂　桃捷：不影響通車
臺日合作　記錄鬼頭刀魚群資源
投縣埔里染頭蝨學童倍增　啟動投藥、衛教
自組學生會遭打壓？
前華藝生提行政訴訟　校方尊重
中小學教師鐘點費縮水？教團反彈
大學闢生源　前進東沙島招生
袋棍球之光
母語日學俚語　傳承族群智慧
機器人帶操　屏縣和平吹科技風
竹縣文山環島畢旅　車站快閃吹口琴
兔寶堡落成　桃市仁善校兔搬新家
 
　
財團法人國語日報社 版權所有 Copyright © Mandarin Daily News. All Rights Reserved.