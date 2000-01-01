

去年非典型就業（部分時間、臨時性或人力派遣）有七十九點二萬人，年增一點一萬人，有逐年增長趨勢。因時薪和派遣工，可減少福利、獎金、休假工資的成本，也無資遣費和退休金的負擔，是企業僱傭的新形態。為保障這些邊際勞工，政府計畫制定《派遣勞工保護法》，檢討《勞基法》攸關部分工時權益法制化的問題。



工運團體對制定《派遣勞工保護法》有正反兩種意見。一派認為必須立法限制，才能保障勞工權益；另一派則認為日本立法後，反而使派遣僱傭倍數成長，勞工處境更加惡劣，應回歸《勞基法》，禁止派遣僱傭。



當派遣已成常態，如要禁止派遣僱傭恐是不切實際的理想，不如在立法上提出較有利的保障。勞動部所擬《派遣勞工保護法》草案，以「同工同酬」來保障派遣勞工，讓企業逐步減少進用派遣工。若只明定薪資須與正職員工一樣，薪資之外的福利、年資、資遣、退休等，皆無同等待遇，還是廉價勞工，怎可能讓企業減少進用？況且派遣、時薪僱傭中斷的等待期，沒有薪資所得，生活極度欠缺保障，宜由要派公司補償。



此法必須明定派遣、時薪僱用，薪資應高於基本工資三成，補償上述損失，才算「同工同酬」。對比商品或服務提供，零買比批發來得貴，臨時僱傭比正職薪資高，才能減少企業進用，保障勞動權益。