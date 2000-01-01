陳中興、吳啟綜／綜合報導



針對全國出現的旱象，經濟部水利署昨天召開「災害緊急應變小組第一次工作會議」，會中決議，新北市板新自來水廠、林口、桃園市、新竹縣市等供水區，自三月一日起實施第一階段限水，供水區自晚上十一點到清晨六點，進行減壓供水，水情燈號同時轉換為黃燈。苗栗、臺中、嘉義及臺南地區，明天起燈號轉為水情稍緊的綠燈，高雄地區維持綠燈，其餘地區維持水情正常藍燈。



水利署表示，自來水第一階段限水措施是夜間等離峰及特定時段降低水壓，對大多數備有水塔的用戶影響不大，若位在管線末端或地勢較高地區的民眾，建議適度儲水備用；行政機關、國營事業停止使用自來水供應噴水池、澆灌、沖洗外牆等非急需或非必要用水。



桃園市政府經濟發展局公用事業科長鄭超明說，會中也決議翡翠水庫繼續增加板新水廠供水，由目前每天提供六十一萬噸，三月一日增加到每天六十五萬噸。



為減緩石門水庫蓄水持續下降，北部水資源局鼓勵石門水庫灌溉區農民自主性休耕，並將申請休耕到期日期，由二月底延長到三月十五日止，預計可鼓勵兩成農戶辦理休耕。



氣象單位預估，三四月的降雨量仍然正常偏少，水利署要求國防部協同配合進行人工造雨。



圖說：石門水庫進水量大減，水庫湖面明顯縮小。圖片提供／北水局