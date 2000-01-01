阮筱琪、劉偉瑩、張彩鳳／連線報導



臺北市明道國小志工藍霜梅來自印尼，人稱「藍婆婆」，除擔任學校導護外，今年也擔任營養午餐監督委員，每天中午要檢查菜色。她說，常有學生抱怨午餐不好吃，「其實菜色很營養，學生聽我講，都會乖乖吃。」



藍婆婆說，每天早上七點就跟孫女一起到校，會先幫幼兒園的教室開門，再到門口當交通導護。目前三年級的孫女參加學校溜冰隊，婆婆也跟著溜冰隊到外地比賽或協助做道具，幫學生穿表演服、紮頭髮等，最遠曾到臺南。



臺北市關渡國小有十四國新住民之子，來自中國廣西的學生家長程秋花說，校內多數志工媽媽是中國籍，由於她沒有上班，較有時間參加學校活動。



學校曾開畫畫教室，讓各國來的媽媽教學生畫她們「幼時的童玩」，程秋花說，她參與這項課程，不但學到很多技巧，也參與孩子學校生活，成長許多；如其他國籍媽媽在語言上有問題，志工會幫忙翻譯，大家也成為好朋友。



來自印尼的林秀蘭，長期在新北市三峽國小擔任特教服務志工，起初是為了陪孩子成長，順便進入特教班協助教師，如今即使孩子已經畢業，她依然持續為特教生服務。



三峽國小輔導處組長林佩玲說，林秀蘭從二○○○年加入學校志工，每週至少服務七小時，她對待特教生像對自己的孩子，也能同理家長。林秀蘭會與朋友討論她在校服務經驗，帶動更多新住民家長當志工，不僅成為學校的幫手，也深入了解孩子的學習狀況，融入學校。



彰化縣東溪國小學生家長裴秋霞來自越南，儘管國語還不流暢，仍積極參與學校事務，她謙稱沒什麼專長，只能參與校園環境組幫忙掃地，她說，因此獲得許多教育孩子的資訊，非常感謝。



臺中市永寧國小學生家長黃氏鸞也來自越南，平日要上班，但仍經常參與班上和學校事務，她表示，希望藉此了解女兒的學習和學校的教學。