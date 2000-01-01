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中國H7N9病毒突變　對禽鳥具高致病性 (2017/2/21)
 

　阮筱琪╱臺北報導

　禽流感疫情延燒，中國廣東省十九日通報新增兩例人類H7N9確診病例，經病毒基因定序分析後，發現該病毒已出現突變，由對禽鳥低致病性轉為高致病性病毒；衛福部疾管署表示，高致病性突變株將引起禽鳥大量死亡，但並無增強對於禽傳人或人傳人的突變。

　疾管署說明，二月四日國內通報今年首例境外移入H7N9病例，經分析該病毒基因序列，顯示該個案「紅血球凝集素」（HA）與「神經胺酸酶」（NA）蛋白基因與中國H7N9流感病毒相似，但其他內部蛋白基因組合略有不同，可能為新的基因型。不過，該病毒NA蛋白有突變，對「克流感」及「瑞樂沙」等藥物產生抗藥性，目前國內該個案仍住院治療中。衛福部疾管署昨天表示，已緊急從日本專案進口新型抗病毒藥物，因應疫情變化。

　疾管署說，目前中國正處於H7N9高峰期，民眾如需前往，請提高警覺，遵守「五要六不」原則：禽肉及蛋要熟食，要以肥皂澈底洗手，出現症狀要戴口罩速就醫並告知職業及接觸史，與禽鳥長期接觸者要接種流感疫苗，要均衡飲食及適當運動；不生食禽鳥蛋類或製品，不走私及購買來路不明禽鳥肉品，不接觸或餵食候鳥及禽鳥，不野放及隨意丟棄禽鳥，不將飼養禽鳥與其他禽畜混居，不去空氣不流通或人潮擁擠場所。

　臺北市立動物園加強珍禽保護，除了在生態鳥園及水禽區的遊客出入口處放置消毒踏墊，也全面暫停野鳥救傷業務。動物園暫時把大門入口紅鶴池、兒童區的家禽遷入室內，降低被意外感染風險。
 
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