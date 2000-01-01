沈育如、劉偉瑩、陳中興／連線報導



教育部統計，從一百零一學年到一百零四學年，新住民第二代就讀國中小的人數，每年都超過二十萬人，也占該年度國中小學生總數一成。隨著學校家長結構改變，和新住民家長投入志工服務，讓學校志工隊增添許多「新」力軍。



新北市三峽國小二十五名圖書館志工中，有四名來自中國大陸，一名來自越南，她們在借還書服務、編書等都十分稱職；十六名生命故事媽媽中，也有三四人來自大陸。新住民志工比率達兩三成。



三峽國小課程研發組長徐淑慧表示，這些志工媽媽重視孩子的教育，也常與其他家長分享新觀念，帶給本地家長很大的震撼。



桃園地區的國小運用新住民志工家長，投入教學或文化體驗、美食分享的情況越來越多。南興國小校長黃辛材說，新住民各有不同文化，透過志工講師入班或多元文化課程，能帶給學生不同的文化刺激。



桃園市忠貞國小設有新住民中心，業務承辦人陳麗端說，全校新住民家長近三百名，其中三十多人擔任學校志工，工作多數是她們的專長，例如多元文化推廣等。



桃園市東安國小校長黃木姻說，新住民當志工講師，協同教學，學生可更深入了解多元文化課程的意義，進而能讀、寫東南亞國家的語文。黃辛材說，新住民志工家長透過服務及母語分享等，可建立自信，並達到學生、家長、學校三贏的目標。





相關新聞刊第15版