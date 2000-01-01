報導／張彩鳳



現任苗栗縣教育處處長王承先，從基層教師做起，一路不斷進修，升任督學、課長、桃園市與新竹市教育局長、甚至曾擔任建設局、環保局長、教育部國教署副署長，並前往德國留學。年前才被苗栗縣延攬的王承先，可說是教育資歷完整的行政首長，加上是苗栗人，回鄉服務，各界都寄予厚望。



課程新目標



培養未來公民素養



王承先出身偏鄉的清寒家庭，很能體會城鄉落差，上任後尤其關懷弱勢。早在國教署任職期間，確定接掌苗栗縣教育重任後，他就花了兩個月時間，走訪全縣二十多所學校。王承先發現，苗栗的教育環境的基礎硬體建設，其實已相當完備，未來應該以加強課程與教學作為努力重點，以及建立學生價值觀、培養未來公民的知識與素養。



王承先說，基層教育的重點是扎根和精進。教育部目前擬定的領域課綱，也著重素養培育和能力指標，往後將請校長、主任和教師費心調整課程，並且妥善分配人力資源。他認為，如果教師對教育有期待，又懷抱熱情，就能讓硬體設備發揮更多功用；如果能在課程和教學上著力，更能幫助學生。



教育大願景



為弱勢生創造未來



出身清寒家庭的王承先鼓勵學生，認真讀書，改變未來。王承先說他的母親是養女，因為家境貧窮，小學三年級就沒辦法繼續讀書，必須在家做雕刻的初磨、編織大甲帽、挑水、到礦場幫忙煮飯等工作，種種辛苦，當時還是孩子的王承先都看在眼裡。王承先體會媽媽的辛苦，因此更珍惜讀書機會，可說是「有教育才有未來」的最佳見證人。



擔任教師期間，王承先也陪伴學生創造未來；他回憶，當時的校長推動補救教學，他還追到學生家裡找學生，想方設法要學生回校上課；因此他主掌苗栗縣教育處後，特別重視補救教學。



裁併新規畫



山區小校創造特色



苗栗縣山區多、迷你小校也多，在少子化的浪潮下，王承先首先要面臨的挑戰，就是裁併校。王承先認為，考量裁併校問題時，不該只討論合併效益，應該以學生為優先考量。他以日本學校為例，說明每校學生人數維持在五百人到八百人左右，如果能解決住宿、用餐問題，偏鄉小校與學區間的距離，就不再是問題。



王承先也希望學校能辦出特色。他舉豐林國小為例，校長邱濱文發展自行車環島畢業旅行，結合課程學習，也淬鍊學生的能力，幾年累積下來，學生表現出色，未來他會鼓勵學校創造不同的特色。



父母學寬心



鼓勵孩子勇敢追夢



談到自己的孩子，王承先覺得有許多虧欠。忙於深造、工作的他，許多時候都倚重妻子照顧孩子。他說妻子很尊重孩子，孩子自物理系畢業後，又去念建築，後來因為懷抱「機師夢」及「航海夢」，又進入海洋大學學習海事，或許一般人會覺得沒有連貫性的學習很可惜，但王承先認為孩子為了完成夢想，不但努力研讀海事，還拿到潛水教練執照；不斷挑戰自我，讓他很欣賞。



雖然不免為孩子擔心，但是他建議為人父母者，把擔憂藏在心裡，鼓勵孩子勇敢追夢。



圖說：王承先返鄉服務，各界寄予厚望。攝影／張彩鳳