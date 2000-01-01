看到臺灣常遭國外媒體封為「詐騙王國」，國人總是憤憤不平，「臺灣最美麗的風景是人」的美譽猶縈繞耳際，怎麼就得此惡名？但一再聽聞詐騙集團在國內外猖狂作案的訊息，甚至導致受害者自殺身亡的悲劇頻傳，確實嚴重傷害國家形象，如何有效遏止電信詐騙，以根除惡名，洗刷國恥，已成政府刻不容緩的當務之急。



西班牙政府日前決定，將涉及電信詐騙案的兩百多名臺灣籍嫌犯，全數引渡至中國大陸受審，我外交部以西班牙行政部門未顧及「國人管轄原則」，侵害我國人權益，對該項決定「深表遺憾」。如果每次類似案件不管發生在菲律賓、越南、馬來西亞、肯亞或埃及，都是由外交部做例行公事式反應，卻未見權責部門劍及履及有效遏止不法分子在國內外恣意妄行電話詐騙，我們也要表達遺憾和不滿。



何況，國內非法電信詐騙集團作案也遠及日本，上月初逾三十名臺人在福岡涉詐騙被偵破逮捕，難道因這些嫌犯被日本政府強制遣回臺灣，不是送到大陸，我們就對他們有辱國家形象的犯行，不必「表達遺憾」？更何況，最近清大一名老教授遭歹徒以電信詐騙騙光一生積蓄，山東一名女大生被電信詐騙詐光學費而自殺，嫌犯據調查是臺籍騙子。這些案例，又豈是一聲「遺憾」可了結？



遏止電信詐騙，我應持續向國際明確中華民國政府會保障人權、保護國人，但不會袒護犯罪；司法部轄下檢調及內政部警政署應通力採行有效遏止措施；立法院應修法杜絕電信詐騙被輕判；教育體系應教導學生識破及防範詐騙的方法。遏止電信詐騙，洗刷「詐騙王國」惡名，如果做不到，傾洪荒之力，至少要做到跨部會的通力合作。