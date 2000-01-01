張彩鳳、陳景清／連線報導



環保團體發起二一九反空汙大遊行，昨天在臺中、高雄兩地同步登場，要求政府重視並解決空氣汙染問題，捍衛呼吸及健康權。環保署表示，已研擬推動《空汙法》修法，規畫納入「空品淨區」的概念，劃設某些地區禁止高汙染等老舊車輛進入，也擬增加《空汙法》列管項目，對重金屬和有害汙染物逐步提高標準和管制。



反空汙遊行臺中場在公益路市民廣場集結，民眾排出臺灣圖形，諷刺「一個天空，兩個臺灣」，凸顯中南部空汙嚴重，包括前中研院院長李遠哲、中彰雲嘉首長及多名立委都出席支持。



李遠哲表示，地球暖化與空汙問題不但影響人民的健康，更影響下一代能否繼續在地球上存活，籲請總統出面協調各部解決空汙問題；企業也要檢討發展。



臺中市副市長林依瑩表示，市府會積極改善空汙，透過跨局處空汙減量小組，制訂及執行八十六項空汙減量措施，其中包括訂定自治條例，要求臺中火力發電廠配合降載減碳。



不少家長帶著孩子參加遊行。家長陳美玲表示：「只要空氣品質監測數據欠佳，孩子就會過敏、打噴嚏，看了很心疼，難道想呼吸一口新鮮空氣不是基本人權嗎？」主辦單位也呼籲，政府不要再包庇製造汙染的財團。



高雄場遊行有來自臺南、高屏地區近兩千人參與，要求禁燒生煤，調整高屏空汙總量管制計畫，並要求中鋼煤礦堆置場改為室內儲存。



主婦聯盟校園共學的學童在爸媽陪同下遊行。七賢國小學童林家禾說：「我清晨時鼻子都會過敏，請給我好的空氣。」來自臺南的戴淙棋說：「全家都喜歡戶外活動，但又怕空氣不好。」臺灣親子共學教育促進會的兒童演出《我要乾淨好空氣》行動劇，並遊行到行政院南部辦公室陳情。



環保署空氣品質監測網資料顯示，昨天遊行時，高屏地區空氣品質差，上午有十二個監測站空氣品質指標（AQI）達紅色警示，中部、雲嘉南及金門地區也達到橘色，對敏感族群不健康。



圖說：「二一九我在高雄反空汙遊行」，小朋友在父母陪同下全家出動，要求呼吸一口新鮮空氣。攝影／陳景清