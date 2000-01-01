文／吳啟綜



美國職棒大聯盟春訓起跑。為加快比賽節奏，大聯盟官方實施三項改革方案，日前正式行文給球員工會，希望能省略故意四壞球的流程、總教練挑戰裁判判決時限三十秒，以及縮小好球帶，提高好球帶下緣五公分。



美國大聯盟主席曼菲德上任以來，致力加快比賽節奏，從前年開始採取許多新規定，包括打擊時不可離開打擊區、換局秒數固定，但最近三年每場比賽平均時間仍約三小時左右，成效不彰，曼菲德卻還是不斷提出改革辦法。



首先，在故意四壞球保送方面，目前投手須投出四個壞球，才能保送打者，但大聯盟希望只要球隊示意要用故意四壞球保送對手，打者就能直接上一壘，投手不用投四個壞球。



不過，大聯盟上一個球季平均每四十六點一局才出現一次故意四壞球，而且送打者上壘花費的時間只有一分鐘，因此，對縮短比賽時間沒有很大幫助。



過去曾經發生投捕故意下達故意四壞球保送戰術欺騙打者，最後竟然投出三振。國際棒總也試過省略投故意四壞球的方法，後來發現這會降低棒球的樂趣，使用一年後就停用了。



另一個方案是針對總教練。總教練如對裁判的判決有疑慮，大聯盟擬限定他須在三十秒內決定是否要看即時重播，輔助判決，如超過三十秒，視同放棄挑戰。目前大聯盟各隊總教練會先看球隊內部的重播畫面，再提出要挑戰裁判的判決，因此延遲比賽。



大聯盟也想限制主審觀看重播的時間，但遭裁判工會反對。去年主審觀看重播，平均花費一分三十六秒。



至於縮小好球帶，擬從目前膝蓋骨下緣提升五公分，由於過去好球帶較寬，打者不易擊出安打，去年球季近三成打者被三振或保送，是大聯盟史上最高。提高好球帶下緣，可能會成為打擊大戰，反而讓比賽時間增加。



這些改革方案，必須經球員工會同意才會正式實施。大聯盟和球員工會計畫在春訓的葡萄柚聯盟和仙人掌聯盟試行新規則，再看看是否在正式球季實施。



後援投手調度 最應檢討



曼菲德為縮短比賽時間想盡辦法，之前他就想將投球計時器導入大聯盟。



投球計時器曾在前年導入小聯盟，類似籃球的進攻時間，投手必須在二十秒內投球，否則就自動記壞球一顆。但有人因會影響投手節奏及準備工作而反對，因此還沒被球員工會接受。



有人認為，比賽時間會拖太長，後援投手無調度限制是主因之一，很多總教練相信「左投剋左打，右投剋右打」，在比賽後半段頻換救援投手，因此，有人建議限制後援投手的調度。