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H5N6疫情擴大　公園餵鳥將開罰 (2017/2/19)
 

吳啟綜、楊惠芳／綜合報導

　恐人畜共通的H5N6禽流感再增新案例。農委會昨天發布最新疫情，嘉義縣新增兩例烏骨雞感染H5N6，統計確診案例達十一例。臺北市環保局啟動宣導禽鳥群聚公園稽查及消毒，勸導市民不要餵野生鴿、鳥，目前已開出告發單七件，勸導單兩百三十三件，勸導不聽，將依違反《廢棄物清理法》規定，處新臺幣一千兩百元至六千元罰鍰。

　農委會表示，新增兩件烏骨雞案例，是在黃昏市場違法販賣的烏骨雞，共銷毀五十八隻屠體，使H5N6案例增為十一例，共撲殺一千一百一十九隻雞、兩千六百八十六隻鴨，銷毀三千七百八十七隻鴨隻屠體。臺南市官田水雉生態教育園區的小水鴨，日前被驗出感染H5N6，休園十四天。

　臺北市環保局表示，餵鳥可能會間接碰觸到鳥類或其排泄物，增加感染風險。環保局除加強宣導稽查取締外，也對野鴿群聚場所及附近排水溝支渠、行道椅、公用垃圾桶加強消毒，以禽鳥鴿糞殘留處為消毒重點。

　農委會日前宣布全國家禽禁宰禁運七天。臺北市教育局、新北市教育局、花蓮縣教育處等發函通知中小學及幼兒園，必要時可調整菜單。新北市教育局指出，學校除應確實掌握肉品來源外，必要時可彈性調整菜單食材，改採豬肉、豆類或海鮮等，以提供學生每日所需充足養分。花蓮縣教育處表示，各國小營養午餐每月第一週的星期二是「雞腿日」，原本就使用冷凍雞腿，因此未受影響。

圖說：為防止禽流感疫情擴大，臺北市等地禁止民眾餵食鴿子。攝影／陳壁銘
 
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