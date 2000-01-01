報導．攝影／詹伯望



一年之計在於春，清代官府的「迎春禮」，今年臺南市盛大復辦了，這一場丁酉年迎春禮，在大東門外的春牛埔舉行，歷來都在這裡舉辦，所以大東門內門額題為「迎春門」。各界都很重視這場儀典，因為臺南自古為臺灣首府，儀軌為他地所無，文化局將申請定為市定民俗。



「迎春禮」這項中斷一百多年的傳統古禮，在四十年前曾經舉辦，但未能延續。原臺南縣為農業大縣，臺南縣市合併後，農業仍是重要經濟動脈，恢復舉辦具有承先啟後的歷史意義。



由於安南區鹿耳門聖母廟，從民國七十一年起舉辦迎春牛祈福活動，深受歡迎，市府今年與聖母廟合辦，加上在大東門外的祭天祈福與踩街遊行、鞭春牛，合為一個較完整的迎春禮儀式。文化局還安排在地藝陣，包括西港東竹林保安宮牛犁歌陣、安南區公親寮清水寺天子門生、麻豆區南勢里保安宮十二婆姐陣等共襄盛舉。



清代以來，立春前一天，中央與地方都各自在東郊舉行迎春禮，設春亭、春棚，供奉事先製作的春神、春牛。傳統的春神就是芒神，主宰草木和各種生物生長，是值年太歲，執鞭站在春牛旁。芒神站的位置也有講究，若二十四節氣的立春日在正月初一前五日之外，芒神就站在牛前，表示芒神早忙，農事較早開始；今年立春日在正月初一後五日之外，芒神就站在牛後。



春牛與芒神係依千年以來《春牛經》製作。官府先以桑枝（現改竹篾）為骨架，布袋糊泥（今用土紙）塑製成春牛，春牛形式需按照年運金、木、水、火、土五行而分五色，今年歲次丁酉，立春日為辛酉，所以春牛頭為紅色，牛身白色，牛腹紅色，牛角、耳、尾白色，牛脛白色，牛蹄青色。



春牛與芒神的形象，具體展現曆法與農事的關係。春牛身高四尺、身長八尺，寓意四時八節；牛尾一尺二寸，寓意一日有十二時辰。芒神身高三尺六寸五分，象徵一年三百六十五天；綵鞭長兩尺四寸，象徵一年二十四個節氣。今年地支為「酉」，所以芒神容貌少壯，穿著紅衣、黑腰帶及鞋；傳統農業社會認為，今年芒神穿鞋，意謂雨水少。



農民認為將春牛的土肉埋入田地，可帶來豐收，稱為「得春」，土肉還能守護蠶寶寶，也可治病，放置門戶可辟邪祈福，所以民眾在鞭春牛之後，都會爭搶春牛，有如祭孔爭拔牛毛，轉眼便搶奪一空；清代更衍生摸春牛習俗，人們相信摸春牛可沾新年喜氣：「摸牛頭，兒孫會出頭；摸牛喙，大富貴；摸牛尾，賰家伙……」



圖說：踩街後，芒神和春牛進入舊市府後方的鞭春現場。今年春牛頭為紅色，牛身白色，牛角、耳、尾白色，牛蹄青色。