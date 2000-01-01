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105年閱讀習慣調查
國人閱讀書籍　奇幻、武俠、推理熱門		 (2017/2/18)
 

楊惠芳／臺北報導

　教育部昨天公布一百零五年閱讀習慣調查結果，並頒獎表揚八十一名借閱楷模，調查顯示，黃易的武俠小說《日月當空》，總借閱次數達五千六百六十五次，蟬聯國人借閱榜首。國家圖書館館長曾淑賢分析，臺灣民眾最愛閱讀的圖書，以奇幻冒險、武俠、懸疑推理「三分天下」。

　根據調查，去年全國民眾共有七千六百多萬人次走入各地公共圖書館，借閱圖書的人次和冊數也比前一年成長百分之三到百分之六。

　在零歲到六歲的嬰幼兒圖書方面，以翻譯作品為主，臺灣兒童繪本作家賴馬的作品《愛哭公主》，以及曾陽晴的《媽媽，買綠豆》也進入排行榜；七歲到十二歲學童圖書排行榜，由科學實驗王系列奪冠；漫畫書仍是日本漫畫天下。

　曾淑賢指出，武俠小說方面，黃易、金庸、鄭丰、古龍的作品歷久不衰。語言文學類，九把刀的《獵命師傳奇》最受歡迎。

　借閱楷模方面，雲林縣九歲學童李采靜，去年共借閱三千七百多本書，一天讀十幾本書，榮獲「兒童組借閱冊數」冠軍。

　長期關注圖書出版的國立臺灣師範大學教務長陳昭珍表示，國內出版反應快速，傾向市場化及流行化，民眾閱讀也有休閒化及淺化的趨勢，希望政府能獎勵出版業者出版好書，有系統的企畫出版；閱讀調查的項目則可稍作改變，不只是了解民眾借幾本書，也要問花多少時間進行深度閱讀等。

圖說：教育部昨天舉辦借閱楷模表揚典禮，開場活動中，學童以舞蹈演出閱讀的情境。攝影／陳壁銘
 
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