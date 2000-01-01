李榮茂／臺南報導



臺南市西勢國小將學區廣興宮農曆正月二十日「擔餅節」融入教學，昨天擔餅節登場，學校傳統藝術團隊到場演出，學生也分享添丁人家以挑「攤籃」分送水餅的喜悅，深入認識這項富有人情味的傳統習俗。



校長周脈贇表示，依傳統習俗，嬰兒周歲時，父母會分送親友紅龜粿、油飯、紅蛋或蛋糕，分享喜氣，學區廣興宮一帶則以「分餅」方式來慶祝。「分餅」習俗相傳是庄民為祈求生兒子，前往廣興宮向主神謝府元帥許願，如能喜獲麟兒，將豐盛祭祀，演戲酬神，並「擔餅」分送庄民。後來，只要庄民家中產子，就相約在土地公誕辰農曆正月二十日分餅還願，沿襲至今一百七十年。該項活動被列為市定民俗活動，學校也融入教學，活動當天由傳統藝術團隊演出。三年前獲廣興宮致贈「攤籃」一對，以傳承發展地方民俗文化特色。



今年廣興宮遵循古禮，舉行添丁人家肩挑「攤籃」分送水餅活動，由西勢國小舞獅隊引導進入廣興宮，廟方開啟中門，歡迎民眾前來謝神，並致贈五寶袋（紅包、麵線、文昌筆、西勢米、平安符）、添丁匾。廣興宮「攤籃回禮」，學生扛起「攤籃」回校分送水餅，沿續傳統習俗。



學生林睿暄說，參與擔餅節活動，感受到父母的辛勞；陳仕傑、鄭婷憶也說，希望這項富有人情味的習俗一直傳承下去。



圖說：臺南市西勢國小學生肩挑廣興宮「攤籃回禮」回學校，體驗分送水餅。攝影／李榮茂