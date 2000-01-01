阮筱琪、詹伯望╱連線報導



學測滿級分考生中，有人允文允武，有人來自單親、新住民家庭，但沒有因環境而放棄學習。



北一女中學生廖品婷，是跆拳道黑帶高手，也是學校跆拳道社社長，她說，國小練過跆拳道，國中停了一段時間，高中時覺得需要運動，就利用跆拳道紓解讀書壓力。



去年就以「希望入學」方式進入臺大財金系的北一女劉宜婕，仍參加學測。她出身單親家庭，去年父親經商失敗，弟弟患有先天性心臟病，且左腦中風，導致身體萎縮，智力發展也比同齡者差，須不定期回診，醫療費用龐大，經濟陷入困境。劉宜婕說，她和爸爸彼此鼓勵，「把阻力化為助力，大家都沒有的東西，就是我的優勢。」



臺南女中滿級分的黃千慈，是新移民子女，家庭缺乏資源，但她力求上進，並熱心助人，主動關心同學；影響她很深的越南籍母親當國小導護志工十多年，曾獲市長賴清德表揚。她去年十二月以「希望入學」管道錄取臺大醫學系，是全國唯一名額。



知名童星「小西瓜」廖書嫻，就讀延平中學，學測獲七十四級分，她表示，想念中醫相關科系。她曾在電視節目《百萬小學堂》裡，擔任智囊團成員。她說，當時就要花時間準備題庫的題目，養成多接觸不同領域知識的習慣，上國高中後，因此比較能適應。