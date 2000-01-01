本報記者╱連線報導



大學學測成績昨天公布，全國一百一十八人滿級分，其中，建國中學十六人最多，其次是北一女七人，臺中一中與高雄中學各六人。社區高中也表現不俗，臺北市萬芳高中今年達頂標學生較去年成長兩倍到三倍；陽明高中數理班學生胡毅帆獲七十級分，創校史近十年紀錄。



建中今年滿級分學生較去年增加兩人；師大附中滿級分一人，去年無人滿級分。北一女滿級分七人，比去年少四人。北一女校長楊世瑞表示，今年考生比去年少七十多人，加上數學科較難，可能因此影響成績。



新北市不少社區高中表現亮眼，其中，七十級分以上有五十二人，六十八級分以上有一百零六人，六十級分以上有八百五十人。新北市最高分考生獲七十四級分，分別為新莊高中的董冠緯與及人高中的簡彤恩。



桃園市武陵高中滿級分有四人，復旦中學兩人。



臺中一中有六人滿級分，臺中女中三人，衛道中學五人，曉明女中兩人，明道中學一人。



臺南一中有四人滿級分；臺南女中五人，比去年多三人。臺南女中學生黃千慈去年十二月已透過「希望入學」管道錄取臺大醫學系，這次再用滿級分證明自己的實力。臺南市國立北門高中是社區高中，有五名考生總級分達頂標，其中，蔡維倫獲七十級分。



雄中有六人滿級分，雄女則僅有一人。雄女滿級分學生潘妍廷從小愛看《國語日報》，曾獲高雄市國語演說第一名。



花東地區雖只有花蓮高中一名學生滿級分，但整體表現維持過往水準並略有進步。臺東高中校長張瑞杰表示，全校七十級分以上人數確實減少，但六十級分以上人數大幅成長了近四成。



圖說：北一女中今年滿級分學生共有七人，比去年少四人。攝影／阮筱琪