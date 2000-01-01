蝶戀花旅行社武陵農場賞櫻團遊覽車在國道翻車事故，造成慘重傷亡，是否與駕駛工時過長、疲勞駕駛有關，成為各界關注焦點。遊覽車業是否應參考德國與日本等國的「雙駕駛制度」，保障駕駛權益並確保行車安全，也引發熱烈討論。



提出建議的學者雖然坦言，這項制度要在國內推動「有一定的難度」，但從日本和德國已行之有年，印證只要政府有決心，並非完全不可行。更何況國內已有葛瑪蘭客運實施「雙駕駛制度」，顯見客運業者已體悟到安全至上、生命無價的重要。



但公路總局在事故後的第三天召開緊急應變會議，對於推動「雙駕駛制度」還是持保留態度，甚至以業者成本大增、大客車駕駛難尋為由，當場順著學者的話推拖說：「執行難度頗高。」更不可思議的是，對於賞櫻團駕駛連續工作十四小時是否超時工作，公路總局竟辯稱公路駕駛的法定工時是指「手握方向盤的時間」。



此話一出，立即引發軒然大波，網路隨即出現「我的手一定要放在○○上面才算工作嗎？」的嘲諷聲浪，再次暴露少數公務員食古不化的荒謬心態。如果連越南和柬埔寨等國民所得遠低臺灣的國家，長途或跨國旅運也採取「雙駕駛制」，我國更無理由推拖。交通部應痛定思痛，趁著民氣可用，落實公路駕駛工時限制，積極推動「雙駕駛制度」。