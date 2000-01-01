沈育如／臺北報導



大考中心昨天寄發一百零六學年度大學學測成績單，並公布今年五標與總級分。大考中心分析，今年數學科沒有基本題，難度也提高，因此，數學五標全降一級分，加上報考人數比去年減少近七千人，導致今年滿級分生（七十五級分）只有一百一十八人，創下近七年來人數最少紀錄。



今年學測五標（頂標、前標、均標、後標、底標）中，數學五標全比去年降一級分；英文除了底標持平，其他比去年降一級分；總級分僅頂標持平，其他也都降一級分。



大考中心副主任沈青嵩表示，往年數學科考題，會出一題到兩題國中程度題目，考生有一般程度就能作答，但今年考題全出自高中課程，甚至要求用特殊技巧解答，挑戰度提高，分數也就下降。



國文作文題目「關於經驗的N種思考」，大考中心統計，滿分二十七分，只有兩人獲得最高分二十五分，有一千六百多人「抱鴨蛋」。



英文作文恢復考看圖說故事，提供三幅連環漫畫，描述好天氣時，全家人搭車出遊，但遇到塞車，到目的地才發現人山人海，第四格留白，要求考生完成結局完整的故事。大考中心統計，九人獲滿分二十分，是近十年來新高；一萬零六百多人零分，創下近十年新低。沈青嵩分析，英文作文題目好發揮，考題貼近生活，因此，滿分學生增加。





相關新聞刊第15版