楊惠芳／臺北報導



跨領域修課是未來的趨勢。國立清華大學和新竹教育大學去年合併後，今年首度招生，除了原有理工人文學系，加入了藝術和教育領域，未來學生可修習雙專長的組合，也從原來的一百五十種，增加到三百五十種，例如「材料加藝術設計」、「電機加音樂」、「教育與學習科技加資工」等，都是全新、熱門的組合。



隨著時代變遷，單一專業已無法因應快速變化的社會，不少大學鼓勵學生跨領域修課，除了清大外，交大也推動雙專長制，臺大則鬆綁輔系規定，讓學生修課有更大彈性。



清大教務長戴念華指出，雙專長不需要額外增加學分數，是在一百二十八個畢業學分內，抽出二十七個到三十三個學分修第二專長，不會延後學生畢業時程，學生修讀意願較高。



清大副校長周懷樸說，為方便學生修雙專長，學校排課時特別用心，避免學生因課程衝突而受影響，學生只要修雙專長，都可自由使用這兩個專長的系館和設施。



動力機械系學生江冀認為，理工領域要突破，也需要創造力、想像力，若有藝術人文素養，能為未來發展加分，若同時具有設計、電子技術專業，可以設計出兼具美感與功能的產品。



幼教系學生唐藝表示，她對幼兒教育感興趣，未來想修習程式設計等課程，替學生開發電子教具，幫助幼兒發展。



另外，清大昨天宣布，有不願具名的企業家捐款一億元，成立「竹師教育獎學金」，今年學測總級分達頂標、經錄取進入教育學院就讀的學生，每人每年可領十萬元獎學金，四年共四十萬元。



圖說：國立清華大學與新竹教育大學合併後今年首度招生，以科技加上藝術人文的新專長組合，為學生就業創業加值。攝影／高修民