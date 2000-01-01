關鍵字
RSS
新聞首頁 > > 國語日報新聞  
 
理工結合教育　清大培育雙專長人才
合併新竹教大後　學生可跨領域修課　因應社會快速變化		 (2017/2/16)
 

　楊惠芳／臺北報導

　跨領域修課是未來的趨勢。國立清華大學和新竹教育大學去年合併後，今年首度招生，除了原有理工人文學系，加入了藝術和教育領域，未來學生可修習雙專長的組合，也從原來的一百五十種，增加到三百五十種，例如「材料加藝術設計」、「電機加音樂」、「教育與學習科技加資工」等，都是全新、熱門的組合。

　隨著時代變遷，單一專業已無法因應快速變化的社會，不少大學鼓勵學生跨領域修課，除了清大外，交大也推動雙專長制，臺大則鬆綁輔系規定，讓學生修課有更大彈性。

　清大教務長戴念華指出，雙專長不需要額外增加學分數，是在一百二十八個畢業學分內，抽出二十七個到三十三個學分修第二專長，不會延後學生畢業時程，學生修讀意願較高。

　清大副校長周懷樸說，為方便學生修雙專長，學校排課時特別用心，避免學生因課程衝突而受影響，學生只要修雙專長，都可自由使用這兩個專長的系館和設施。

　動力機械系學生江冀認為，理工領域要突破，也需要創造力、想像力，若有藝術人文素養，能為未來發展加分，若同時具有設計、電子技術專業，可以設計出兼具美感與功能的產品。

　幼教系學生唐藝表示，她對幼兒教育感興趣，未來想修習程式設計等課程，替學生開發電子教具，幫助幼兒發展。

　另外，清大昨天宣布，有不願具名的企業家捐款一億元，成立「竹師教育獎學金」，今年學測總級分達頂標、經錄取進入教育學院就讀的學生，每人每年可領十萬元獎學金，四年共四十萬元。

　圖說：國立清華大學與新竹教育大學合併後今年首度招生，以科技加上藝術人文的新專長組合，為學生就業創業加值。攝影／高修民
 
理工結合教育　清大培育雙專長人才
合併新竹教大後　學生可跨領域修課　因應社會快速變化
為太空垃圾配樂
「社論」教師專業標準　應發揮效益
檢討遊覽車國道翻車事故　學者提雙駕駛制 葛瑪蘭有前例
公路總局：雙駕制難度高　研議工時管理
科技部擬三機制　加強學術倫理控管
臺北文學季三月登場
「新聞掃描」臺文館發表手語導覽App
「新聞掃描」新北推友善藥局App
教長訪東港海事　跨領域選修成效佳
北市公幼增480名額　採三階段招生
全國首創全鋒客服進駐樹德科大　提供實習
桃市表揚獨輪車賽得獎者
中市日南越語班　校園掀學習熱潮
聆聽蟲鳴　金門多年用耳朵認識生態
果皮菜葉養蚯蚓　北市民生計畫糞土變黃金
屏縣牡丹六月天　展現原民音樂力
 
　
財團法人國語日報社 版權所有 Copyright © Mandarin Daily News. All Rights Reserved.