陳景清／高雄報導



高雄市鳥松國小五年級學生鄭米雅、鄭雅心是雙胞胎姐妹，今年寒假在父母親的陪伴下，騎單車環島十三天，騎完一千零五十公里。一家四口同心協力，完成了這項最棒的寒假作業；路上曾因視線不佳摔車，也克服許多環島騎士都害怕的蘇花公路，實現全家人騎單車環島的夢想。



鳥松國小校長文惠慧表示，鄭米雅、鄭雅心熱愛戶外運動。為了加強單車環島的體能，全家從半年前就開始開始訓練，並以一日八十公里作為挑戰目標。



「每當我騎累了想停下來，就想起爸媽說過，永遠別放棄！」姐姐鄭米雅說，在環島的過程中，因為夜騎視線不佳，父女倆都曾摔車受傷，但仍不減繼續騎車完成挑戰的意念。就連許多騎士最害怕的蘇花公路，也在全家人細心的規畫下，小心謹慎的騎完。



妹妹鄭雅心說，媽媽膝蓋不好，但為了實現全家人共同的環臺夢想，半年前開始騎車練腿力。媽媽林穗君說，這趟單車環島之旅，親子一起討論行程，共同克服旅途上的挑戰，儘管沿途困難重重，遇到上坡、下坡、摔車、破胎等許多狀況，但一家人秉持永不放棄的精神，堅持騎完十三天、一千零五十公里的里程；途中認識許多志同道合的騎士朋友和民宿主人，他們的鼓勵與祝福，讓一家人深刻體會「人是臺灣最美麗的風景」。



圖說：高雄市鳥松國小五年級學生鄭米雅、鄭雅心姐妹，在父母親陪伴下，騎單車環島。圖片提供／鳥松國小