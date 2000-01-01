繼阿爾法人工智慧圍棋（AlphaGO）打敗南韓圍棋九段高手後，馬斯特（Master）智能程式對決全球人類圍棋高手，連獲六十勝，中日韓圍棋至尊皆伏首稱臣。日前在美國德州撲克牌錦標賽中，人工智能利伯來圖（Libratus）也擊敗四名頂尖高手。顯現人工智慧已具思考能力，能進行策略推理，超越最強的人類。未來可應用於商業談判、軍事策略、網路安全和醫療診斷。



學者評論，人工智慧在挑戰的過程中逐步進化；未來十年，世界上百分之五十的工作如翻譯、保安、客服、會計、品管、企管等，將被人工智慧機器人取代。亞馬遜集團首創「沒有服務員」的銷售便利店，若各零售企業紛紛引進，美國三百五十萬名收銀員職位，都將失業。



在資本主義激烈的競爭下，先進國家無不積極發展智能機器人，取得致勝先機。因應「工業4.0」時代，我國把「智慧機器」列為產業創新研發計畫，成立智慧機器辦公室，結合產官學積極投入，深恐落後。



歐盟議會議程將討論人工智慧「技術革命」的影響，研議政策為各種衝擊預作準備，包括探討以「全民基本收入」保障龐大失業者有尊嚴的生活；成立處理「人工智能問題」的專門機構；是否賦予智能機器人擁有若干公民權利（如勞工權益），並要繳稅。



我國不應只著重智能機器發展，對其所造成社會衝擊的因應政策，應予並重研究。