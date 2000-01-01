張彩鳳、陳中興、李榮茂／連線報導



禽流感疫情拉警報，校園也高度警戒。除了部分學校在營養午餐食材上，減少雞鴨等禽類進貨量外，校園內有飼養禽鳥的學校，包括桃園市八德國小、臺中市中坑國小也緊急做隔絕，避免候鳥把禽流感病毒帶入校園。



八德國小學務主任余豪傑說，該校的小小動物園設立十多年，飼養了孔雀、雞、鴨、鴿子等，讓全校學生擁有貼近生命的經驗，並了解各種動物習性，是學生最喜歡的教育場所。動物園一面靠牆，三面及頂部則用鐵絲與外部網隔絕，除了可以避免禽鳥飛走，也可以阻絕候鳥進入覓食，帶入禽流感病毒。



八德國小動物園的禽鳥歷經多次禽流感風暴，余豪傑表示，上一波禽流感疫情嚴重時，學校將動物園內所有禽類遷移到校外，交由民間寄養。他說，學校會視這波禽流感疫情的輕重，決定動物園是否要暫時撤離校園。



臺中市中坑國小多年來飼養一對日本雞，因應禽流感，學校護理師教導學生有關禽流感的防疫常識，並告訴學生不要接觸禽鳥。校長邱義隆說，該校的圍網是細密形式，外來鳥類較難接近，但警衛巡邏時會注意其他鳥類是否接近，並進行驅趕；飼養雞隻時，僅提供夠吃的飼料，避免飼料散落，吸引其他鳥類靠近。



農委會主委林聰賢昨天視察新竹市國小營養午餐「四章一Q」試辦的情況。針對禽流感疫情，林聰賢呼籲各界不要過度恐慌，並強調市售禽肉都是經過檢驗合格，且由合法屠宰場宰殺，禽蛋和禽肉只要煮熟，都不會有問題。