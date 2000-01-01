關鍵字
RSS
新聞首頁 > > 國語日報新聞  
 
禽流感疫情拉警報　校園防疫動起來
隔絕校內飼養的禽鳥防候鳥進入　教導學生禽流感防疫常識		 (2017/2/15)
 

　張彩鳳、陳中興、李榮茂／連線報導

　禽流感疫情拉警報，校園也高度警戒。除了部分學校在營養午餐食材上，減少雞鴨等禽類進貨量外，校園內有飼養禽鳥的學校，包括桃園市八德國小、臺中市中坑國小也緊急做隔絕，避免候鳥把禽流感病毒帶入校園。

　八德國小學務主任余豪傑說，該校的小小動物園設立十多年，飼養了孔雀、雞、鴨、鴿子等，讓全校學生擁有貼近生命的經驗，並了解各種動物習性，是學生最喜歡的教育場所。動物園一面靠牆，三面及頂部則用鐵絲與外部網隔絕，除了可以避免禽鳥飛走，也可以阻絕候鳥進入覓食，帶入禽流感病毒。

　八德國小動物園的禽鳥歷經多次禽流感風暴，余豪傑表示，上一波禽流感疫情嚴重時，學校將動物園內所有禽類遷移到校外，交由民間寄養。他說，學校會視這波禽流感疫情的輕重，決定動物園是否要暫時撤離校園。

　臺中市中坑國小多年來飼養一對日本雞，因應禽流感，學校護理師教導學生有關禽流感的防疫常識，並告訴學生不要接觸禽鳥。校長邱義隆說，該校的圍網是細密形式，外來鳥類較難接近，但警衛巡邏時會注意其他鳥類是否接近，並進行驅趕；飼養雞隻時，僅提供夠吃的飼料，避免飼料散落，吸引其他鳥類靠近。

　農委會主委林聰賢昨天視察新竹市國小營養午餐「四章一Q」試辦的情況。針對禽流感疫情，林聰賢呼籲各界不要過度恐慌，並強調市售禽肉都是經過檢驗合格，且由合法屠宰場宰殺，禽蛋和禽肉只要煮熟，都不會有問題。
 
禽流感疫情拉警報　校園防疫動起來
隔絕校內飼養的禽鳥防候鳥進入　教導學生禽流感防疫常識
寒假下鄉服務　高職生修圍牆、裝路燈
美水壩受損撤18萬人
「社論」機器人時代　重視失業衝擊
檢討國道翻車事故
公路局：大客車擬全車強制繫安全帶
文化、交通部攜手　打造首座鐵道博物館
全教總促可同步領公保、退撫
行動學習傑出教師
葉建志善用AR、寶可夢　生物課有趣
全國首創　屏縣來義將設原民實驗專班
選送技職生出國研習　新北擴辦
高雄美國學校義賣氣球　助柬埔寨兒童
中市大仁彩虹階梯　猜拳好場地
高市鳥松雙胞胎單車環臺　13天騎1050公里
讀報不放假　屏縣長興培養小作家
記錄鄉土歷史　竹縣六家創作繪本故事
 
　
財團法人國語日報社 版權所有 Copyright © Mandarin Daily News. All Rights Reserved.