陳中興、張彩鳳、李榮茂、陳景清／連線報導



國中小昨天開學，各校規畫開學日活動，迎接學生返校上課，新竹縣警察局也出動員警護送學生上學，由於清晨氣溫偏低，員警還發送暖暖包，讓學童身體、心裡都暖暖的。



桃市新埔紅包袋猜燈謎



桃園市新埔國小師長穿上充滿喜氣的長袍或古裝，與學生玩「一把抓」，摘取一個藏有燈謎及糖果或零錢的紅包袋。教務主任曾靜怡說，學生寫下答案投入抽獎箱，朝會由教師解謎，答對就有獎品。



中市桐林闖關吃雞蛋糕



臺中市桐林國小「桐林奇雞——Back to Schoo!」開學收心活動，由志工設置十二個關卡，學生完成闖關就能享受現烤的雞蛋糕。十二個關卡包括「當紅炸子（榨汁）雞」，要擰乾毛巾，考驗學生寒假在家有沒有做家事；「雞」毛蒜皮要剝蒜頭。學生林盛偉說，這樣的開學活動很有趣，學到和隊友發揮團隊合作的精神。



高市華山電梯門換新裝



高雄市小港區華山國小學生一早進入校門，就被校園電梯新繪製的3D立體彩繪所吸引，五層樓的電梯各具特色，有可愛的長頸鹿探出頭吃嫩葉，美麗桃花源及彩虹天梯等，讓師生有如進入繪本世界。校長簡仲信說，這項「褪色鏽蝕保護電梯門保養工程」，一百零六年度開始施工，賦予電梯門新的意義與美感。



雲林縣配合教育部實施校園新版空汙旗宣導，空汙旗由原本的綠黃紅紫四色，新增橘色，變成五色。不過，因為沒有文字和圖案說明，學生看了有些納悶，覺得還是舊版有文字、圖案的空汙旗，比較清楚。



圖說：高雄市華山國小的電梯3D立體彩繪，令學生驚豔。攝影／陳景清